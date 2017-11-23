‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük Minibüs Kooperatifi Başkanı Osman Kırçın, minibüs durağında bulduğu, içerisinde 9 bin Euro bulunan çantayı, sahibine ulaştırdı.

Güllük Minibüs Kooperatifi Başkanı Osman Kırçın, çarşı merkezindeki bir minibüs durağında unutulan, içinde 9 bin Euro bulunan bir çanta buldu. Kırçın, çantanın az önce hareket eden minibüsteki yolculardan birine ait olduğunu düşünüp, minibüsün şoförüne durumu bildirdi. Çantanın içine bakan Kırçın, Hasan Işık İzmirlioğlu’na ait telefon numarası ve adres yazılı olan bir not buldu. Nottaki telefonu arayan Kırçın, çantanın sahibinin İzmirlioğlu olduğunu ve minibüsle Milas’a doğru gittiğini öğrendi. Kırçın, İzmirlioğlu’na çantasının kendisinde güvende olduğunu, almaya gelene kadar muhafaza edeceğini belirtip, rahat olmasını istedi. Bir saat sonra Güllük’e dönen İzmirlioğlu, Kırçın’dan çantasını teslim aldı.

Osman Kırçın’a teşekkür eden Hasan Işık İzmirlioğlu, “Bu devirde böyle insanların olduğunu görmek beni mutlu etti. Minibüse bindikten bir süre sonra çantamı kaybettiğimi anladım. Ancak, nerede düşürdüğümü düşünürken, gelen telefon beni sevince boğdu. Demek ki insanlık ölmemiş” dedi.

Osman Kırçın ise “Durakta minibüs hareket ettikten sonra bir çantanın bankta kaldığını fark ettim. İçine baktığımda 9 bin Euro olduğunu gördüm. Hem çanta sahibine hem de minibüs şoförüne ulaşarak durumu bildirdim ve parayı sahibine teslim ettim” diye konuştu. DHA