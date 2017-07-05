İstilacılar Türkiye’ye geldi…

Zehirli ışınlarıyla insanlarda acı veren sağlık problemlerine sebep olan aslan balığı, Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e ve Antalya Körfezi'ne ulaştı. Aslan balığının istilacı bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, ısırması durumunda ortaya çıkan belirtileri sıraladı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz yoluyla Akdeniz’e ve Antalya Körfezi’ne ulaştığını söyledi.

Prof. Dr. Cengiz Deval, son günlerde Antalya Körfezi’nde aslan balığı görülme sıklığının arttığını söyledi. Prof. Dr. Deval, İndo-Pasifik kökenli bu türün Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçiş yapan tropikal bir tür olduğunu belirterek, “Zehirli ışınlara sahip olması dolayısıyla zehri insanlarda aşırı acı, kusma, ateş, baş ağrısı ve ishal gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Denizde 10-30 metre derinliklerde bulunan bu tür, dalga ve akıntılarla kıyıya kadar gelebilmektedir. Yüzmek için denize girenlerin bu türe karşı dikkatli olması gerekir” diye konuştu.

İSTİLACI BALIKLAR

Bu türün Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyona ulaşabileceğini, usta bir avcı ve istilacı karaktere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deval, “Başka balık türleri için risk oluşturabilirler. Ekosistemde yaratacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve etinde zehir olmadığı için eti tüketilmektedir” diye konuştu.

Aslan balığı zehrinin insanda aşırı acı, kusma, ateş, solumun güçlüğü, baş ağrısı ve ishal gibi birçok istemik semptomları ortaya çıkarabileceğine değinen Prof. Dr. Cengiz Deval, “Nadir olarak kalp rahatsızlıkları ve ölüm görülür. Ölümler bağışıklık sistemleri zayıf olan çocuklar ve yaşlılarda görülüyor. Ayrıca alerjik insanlar için de zehri ölümcüldür. Sağlıklı erişkin insanlarda ölüm nadir görülür. Aslan balıkları tarafından gerçekleşen yaralanmalarda kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” dedi.

BALON BALIĞI DA İSTİLACI

Akdeniz’i tehdit eden diğer bir tür ise balon balığı. Geçtiğimiz sene Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e gelen, yine istilacı bir tür olan balon balığı da oradaki diğer balıkları ve insanları etkilemişti. Uzmanlar, sadece tutmanın bile ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bu balık ile ilgili önlem alınması gerektiğini açıklamıştı.

DHA