İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 12 akademisyen açığa alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından, haklarında "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiriye imza attıkları için soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı.

Bin 128 akademisyen, 12 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ne ait bildiriye imza atmış söz konusu isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Birçok akademisyen soruşturma kapsamında tutuklanmış, aradan geçen zaman zarfında da büyük bir kısmı kendi kurumlarında yürütülen çalışma kapsamında açığa alınmıştı.

Son ‘bildiri için açığa alma’ haberi İzmir’den geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, bildiriye imza atan 12 akademisyenini açığa aldı. Akademisyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

Bildiride Dokuz Eylül Üniversitesi’nden şu isimlerin imzası bulunuyordu;

Ali Tansu Balcı, Doktora Öğr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Aydın Arı, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi

Ayşen Uysal, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Dilek Karabulut, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi

Erkin Başer, Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Emel Yuvapan, Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi

Halil Resmi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Halis Ulaş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

İzge Günal Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Özer Yersüren, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi

Seçkin Aydın, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

Serap Sarıtaş, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi

Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi