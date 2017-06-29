İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 12 akademisyen açığa alındı

Bin 128 akademisyen, 12 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ne ait bildiriye imza atmış söz konusu isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Birçok akademisyen soruşturma kapsamında tutuklanmış, aradan geçen zaman zarfında da büyük bir kısmı kendi kurumlarında yürütülen çalışma kapsamında açığa alınmıştı.
Son ‘bildiri için açığa alma’ haberi İzmir’den geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, bildiriye imza atan 12 akademisyenini açığa aldı. Akademisyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
Bildiride Dokuz Eylül Üniversitesi’nden şu isimlerin imzası bulunuyordu;
Ali Tansu Balcı, Doktora Öğr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Aydın Arı, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Ayşen Uysal, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Dilek Karabulut, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Erkin Başer, Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Emel Yuvapan, Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Halil Resmi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Halis Ulaş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
İzge Günal Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Özer Yersüren, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Seçkin Aydın, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Serap Sarıtaş, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi