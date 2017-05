Jandarma’dan şaşkınlık yaratan paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Twitter adresinden yapılan paylaşımda filmden bir sahne alınarak "Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma' ifadesini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi Twitter adresinden bugün yapılan paylaşım sosyal medya takipçilerinde kısa süreli şaşkınlığa yol açtı. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’ne gönderme yapılan paylaşımda, ‘StarWarsDay’ hashtagine yer verilirken, “Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma” mesajı ve filmden bir kare ile Jandarma personelinin fotoğrafının birleşiminden oluşan görsel dikkat çekti. Gülümseten mesaj kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sinema tarihinin klasiklerinden Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin hayranları tarafından her yıl 4 Mayıs günü, ‘Dünya Star Wars Günü’ olarak kutlanıyor. İngilizce’si, “May the force be with you” olan, “Güç seninle olsun” repliğinin okunuşunda yapılan bir kelime oyunuyla, “May the fourth be with you” Star Wars günü olarak kabul ediliyor. Öte yandan 4 Mayıs, filmin baş karakteri Luke Skywalker günü olarak da anılıyor.

