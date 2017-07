Kadir Topbaş’a istifa çağrısı

İstanbul'da yaşanan sel felaketine her kesimden tepki yağdı. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul’da yaşananın afet değil ranta dayalı belediyeciliğin, betonlaşmanın ve alt yapı eksikliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak ekledi:”23 yıldır İstanbul’u yönetenlerin eseridir bu. Bu felaketin sorumlusu Kadir Topbaş istifa etmelidir” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, alt yapısı çöken İstanbul'u 23 yıldır yöneten AKP'li İBB yönetimine çok sert tepki gösterdi. Yaşananların doğal bir afet olarak açıklanamayacağını vurgulayan Ataman “Afet bahanesi ile rezaleti örtemezsiniz. İstanbul'un 42 milyar liralık bütçesinin ne kadar kötü kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. İBB Başkanı Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi metal yorgunluğu içinde. Bu felaketin sorumlusu Kadir Topbaş'ı istifaya çağırıyoruz” dedi.

“İSTANBUL ÇIPLAK”

Bir saatlik yağmurun Topbaş'a “İstanbul çıplak” mesajı verdiğine dikkat çeken Ataman şöyle devam etti:

“Metro istasyonlarını su bastı ki dünyada örneği çok azdır. Bir kere Lonrda'da oldu tarihi boyunca. Şimdi Londra Metrosu'nu da su basmıştı diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. İstanbul'da her yağışta metro istasyonlarını su basıyor. Metrobüs yolları kapandı. İBB'ye 200 metre uzaklıktaki Aksaray yer altı geçidi, Kumkapı yer altı geçidi araç trafiğine kapandı. İBB'de en çok toplanan komisyon İmar ve Bayındırlık. Bu komisyon 2004-2017 arasında yaklaşık 20 bin dosya görüştü. İstanbul'u böyle betonlaştırır, her yeri imara açarsanız ‘şehir selleri' denen gerçek ile yüz yüze kalırsınız. Her yağmurda hep aynı yerleri su basıyor. Çünkü planlama yapılırken hiçbir zaman kamu kurumlarının uzmanların görüşlerine uyulmuyor. Kadir Topbaş'ın 15 yıldır yönettiği İstanbul'da hayat 1 saatlik yağmur ile durdu. Bu yağmur 3-4 saat yağsa İstanbul tamamen çökecekti.”

DOĞA İNTİKAMINI ALIR

CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, yere göğe lale dikerek belediyecilik yapılamayacağını vurgulayarak “İstanbul'un Kadir abisi alt yapının neden bu durumda olduğunu açıklamalıdır. Alt yapıya değil göğü delen gökdelenlerin rantına odaklanırsanız bu rezalet kaçınılmaz olur. Dünya başkenti İstanbul'u 23 yılda ne hale getirdiklerinin resmidir bugün yaşananlar. Deresini, ormanını yok ettiğiniz İstanbul'da doğanın intikamıdır bu” diye konuştu.

SON MODEL TÜNEL İLK YAĞMURDA ÇÖKTÜ

Yeni açılan Avrasya Tüneli'nin ilk yağmurda sular altında kalmasını da eleştiren Ataman “Avrasya Tüneli'ni son model yaptık diye övünüyorsunuz. Vatandaştan her geçişte alınan en düşük alınan ücret 16.60 lira. Yepyeni son model tünel yağmurda nasıl sular altında kalır? Hiç mi hesap plan yapmadınız” diye sordu.