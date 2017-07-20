Kadri Gürsel’in eşinden ‘yeni bakanın’ tweetlerine çok konuşulacak tepki!

Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun 'Feto'lu' tweetlerini hatırlatan gazeteci Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel "Kadri Gürsel içerde. Bu bakan. Kimi kandırıyorsunuz? Yetti bu kepazelikler. Bu milletin sabrını daha ne kadar test edeceksiniz" diye isyan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Ak Saray'da Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede yeni kabine oluşturuldu. Yeni açıklanan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Jülide Sarıeroğlu getirildi. Çiçeği burnunda Bakan Sarıeroğlu'nun eski tweetleri kabine açıklanır açıklanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıeroğlu'nun resmi twitter hesabından; milletvekili seçilmeden önce özellikle Gezi Parkı direnişi sırasında “AKP ve Erdoğan karşıtı” paylaşımlar yaptığı gözlendi. Jülide Sarıeroğlu'nun 2013 yılında da Fetullah Gülen'in sözlerini tweet attığı ortaya çıktı. Şaşkınlık yaratan bu duruma yine sosyal medyadan çok sayıda kişi tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Jülide Sarıeroğlu'ndan ilk açıklama

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI: HESAP BENİM AMA…

Sarıeroğlu ise sosyal medyayı salyayan tweetler hakkında gece geç saatlerde açıklama yaptı. Açıklamasında söz konusu tweetlerin gerçek olduğunu kabul eden Bakan Sarıeroğlu hesabı ise kendisinin kullanmadığını ve haber paylaşımlarının amacının ‘farklı’ olduğunu belirtti.

Bakan yazılı açıklamada şunları kaydetti:“Daha önce Genel Başkan Danışmanı olarak vazife yürüttüğüm Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanının, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği dönemde, kendisine haberleri en hızlı şekilde iletebilmek amacıyla korumalı bir Twitter hesabı oluşturulmuştu. Medya takip ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ortak kullandığı bu hesap, sadece Başkanımızın göreceği şekilde haberleri aktardığımız bir iletişim aracı işlevine sahipti. Doğal olarak, bu hesap üzerinden her türlü haber paylaşılmakta ve retweet edilmekteydi. Bu çalışmanın hemen ardından başlayan Gezi Olayları döneminde de yine aynı hesap üzerinden, bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılmıştı. Daha sonraki süreçte de bir müddet daha bu hesap, aynı amaçla medya takip ekibimiz tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir. Akil İnsanlar Heyetinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, şahsi mesajlarımı yayımlamaya başladığım bu hesap tarafımca kullanılmaya başlanmıştır. Hesabın dönüştürüldüğü tarih ve sonraki paylaşımlarım da açıkça ortadadır. Şahsi mesajlarımla şu anda çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan mesajların, hem içerik, hem de üslup bakımından belirgin bir şekilde ayrıştığı görülecektir. Üstelik şahsıma atfedilen paylaşımların bir kısmı da hiç yapılmamıştır. Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı da bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum.”

Kadri Gürsel içerde.Bu bakan.Kimi kandırıyorsunuz?Yetti bu kepazelikler. Bu milletin sabrını daha ne kadar test edeceksiniz?#freekadrigürsel pic.twitter.com/Gpv2rrEDsP — Nazire Kalkan Gürsel (@NazirekalkanGur) 20 Temmuz 2017

KADRİ GÜRSEL’İN EŞİNDEN SERT TEPKİ: BU MİLLETİN SABRINI DAHA NE KADAR TEST EDECEKSİNİZ

Bakan’ın bu açıklamasına rağmen söz konusu ‘muhalif ve Feto’lu ‘ paylaşımlara tepkiler devam etti. Söz konusu paylaşımlara en sert tepki ise eşi geçtiğimiz yıl FETÖ’den tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel’den geldi.

Bakan Sarıeroğlu’nun söz konusu tweetini ve fotoğrafını paylaşan Gürsel “Kadri Gürsel içerde. Bu bakan. Kimi kandırıyorsunuz? Yetti bu kepazelikler. Bu milletin sabrını daha ne kadar test edeceksiniz? #freekadrigürsel” diye yazdı. Nazire Kalkan Gürsel’in bu tweete çok sayıda kullanıcı tarafından da retweet edilerek, desteklendi.