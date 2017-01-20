Kaportacı değil change servisi

Kahramanmaraş’ta hacizli araç ve otomobilleri, hasarlı araçların motor ve şase numarasını değiştirerek piyasaya süren kaportacı, asayiş ekiplerinin gece baskınında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta hacizli araç ve otomobilleri, hasarlı araçların motor ve şase numarasını değiştirerek piyasaya süren kaportacı, asayiş ekiplerinin gece baskınında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından change araçlara yönelik yapılan operasyonda hacizli otomobilleri ortadan yok eden kaportacı yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde son bir aydır yapılan istihbarı çalışma neticesinde Sanayi Sitesinde kaportacı olan Ökkeş K.'yı (41) takibe aldı. Asayiş ekipleri tarafından gece baskını yapılan işyerinin içerisinde çok sayıda haciz olan, motor ve şase numaraları değiştirilmiş araç bulundu.

Ökkeş K. polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, change araçlar emniyet garajına çekildi.

Ökkeş K.'nın işyerinde hacizli araçları benzer hasarlı araçların motor ve şase numarasını değiştirerek piyasaya sürmeye çalıştığı öğrenildi. Bu yöntemle çok sayıda hacizli aracı yok eden Ökkeş K.'nın benzerini bulamadığı hacizli araçları ise tamamen parçaladığı öğrenildi.

İHA