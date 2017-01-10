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Kar tekne batırdı

Yoğun kar yağışı maddi hasarlar vermeye devam ediyor. Sarıyer'de içi kar dolan bir teknenin, karın ağırlığına dayanamayarak battığı belirtildi. Tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
16:2710 Ocak 2017
Gündem
Kar tekne batırdı
Yoğun kar yağışı maddi hasarlar vermeye devam ediyor. Sarıyer'de içi kar dolan bir teknenin, karın ağırlığına dayanamayarak battığı belirtildi. Tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

İstanbul’da aşırı kar yağışı tekne batırdı. Sarıyer’de kıyıya bağlı tekne dün geceden beri yağan karın ağırlığına dayanamadı. Tekne yan dönerek battı. Olay yerine itfaiye çağrılırken, vatandaşlar batan tekneyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Son güncelleme: 16:2910.01.2017
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