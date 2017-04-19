Karı-koca FETO videoları izlerken yakalandılar!

Kayseri'de, bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen´in videolarını izleyen ByLock'çu karı koca yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü´ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.’yi yakaladı. M.M.´nin Organize Sanayi Bölgesi’nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli Y.M.´nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA