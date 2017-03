Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmış olduğu canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hayır' çadırına yapmış olduğu ziyarete ilişkin yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan ile yaşadığı 'Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var mı yok mu?' polemiğiyle ilgili de açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sarıyer’de Hacıosman Metro istasyonu yanında CHP’nin ‘hayır’ çadırına yaptığı ziyareti olumlu bulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, çadırdaki bir kişinin “Siz Aleviler ile Sünnileri ayırıyorsunuz” sözlerine Erdoğan’ın “Biz kimseyi ayırmadık. Böyle bir ayrım varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisi Alevi. Hem de bir siyasi partinin başında.” yanıtıyla ilgili “Umarım sayın Cumhurbaşkanı bir dönem terörist olarak suçladığı düşünceden vazgeçmiştir.” yorumunda bulundu.

Hakan Çelik: Zaman zaman sert mesajlar veriliyor ama tansiyon düşük gidiyor. Bundan da memnunum. Siz nasıl düşünüyorsunuz?

Siyasetçinin sağ duyulu bir dil kullanması gerekiyor. Bunu olumlu buluyorum.

Hande Fırat: Hayır çadırını ziyaret etti Cumhurbaşkanı. Alevilik konusu gündeme geldi. Sizin de adınız geçti. Bu diyoloğu nasıl buluyorsunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Hayır’ çadırını ziyaret etmesi güzel bir olay. Tarafsız olması gereken bir Cumhurbaşkanı’nın evet çadırı veya hayır çadırını ziyaret etmesi güzel. Ama Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diye kullandığı dil bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Ben de kendisine açık ve net çağrı yaptım. Buyrun gelin konuşalım. Ben nerede doğruları söylemiyorsam söylersiniz beni de mahçup edersiniz.

Kısır tartışmalar, kısır çekişmeler referandum konusu Kemal Kılıçdaroğlu ise tartışabiliriz. Ben çekinmem. Her dönemi tartışırız. Benimle ilgili her dönemi tartışmaya razıyım. Eksiği varsa oturur tartışırız. Ama onlar da beni tartışmaya hazırlarsa onlar da çocukluklarından bu yana her şeyi tartışmaya hazır olurlar. Ama bunun ne yararı olur ben bilmiyorum. Ama oturur uygar insanlar gibi tartışırız.

Anlatırız. Vatandaş da evinde izler. Kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor görür.

Hande Fırat: Türkiye bu tartışmayı çok uzun zamandır yapmıyor.

Keşke, mesela burada Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Erdoğan’da olsaydı. Konuşsaydık. Bu heryerde var. Japonya’da, İspanya’da.

Hande Fırat: Çadır için yanıt vermediniz

Ben evet oyu kullanan herkese saygı duyduğumu söyledim. Tabi ki ziyaret ederim. Hepsi bizim vatandaşımız. Bir dönem terörist olarak suçladığı düşünceden vazgeçmiştir.

2010 Referandumunda kimlerle işbirliği yaptılar? Pensilvanya’dan bir zat ‘ölüleri bile kaldırın oy kullansınlar’ dedi. Asıl sorunu 2010 referandumu ile yarattılar. Dedikodu yapacaksınız, birbirinize gireceksiniz, siyaseti bir gerilim alanı olarak göreceksiniz Türkiye güçlü bir ülke olamaz. Güç hukuk ve demokrasi ile sağlanır. Gidin ABD’ye, Japonya’ya İngiltere’ye bu böyledir. Anayasa değişikliği ile çift başlılık gelecek aslında. Cumhurbaşkanlığı makamı toplumu temsil eder. Şimdi siz bu kişiye, partinin genel başkanı olacaksın diyeceksin. Parti genel başkanı tarafsız olamaz. Cumhurbaşkanı bu modelde seçildiği zaman, çift başlı olacak yani iki şapkalı olacak.

Bana gelen bütün anket sonuçlarında Hayır oyları önde. Bunun böyle olduğunu alanlarda da görüyorsunuz. En çok zorlandığımız soru şu; memleketin bu kadar sorunu var.

Taksiciler soruyor; biz sigorta paramızı ödeyecek kadar bile para kazanamıyoruz. Ekonomide ciddi kırılmalar var. Bu kadar sorun varken bunları çözemezken neden referandumu getirdiniz.

El Bab’a gidelim. Güzel, buna kim karar verecek. Genelkurmay’ın var, Meclis’in var, Savunma Bakanlığı’n var. Herkes fikrini söyle karar verilir. 1 kişiye devlet teslim edilir mi? Osmanlı’da bile bir kişiye devlet emanet edilmiyor. Sadrazam var. Vezirler var. Hepsi birer bakan konumunda. Siz hepsini kaldırıyorsunuz tek bir kişiye emanet ediyorsunuz olmaz.

Bir siyasetçi diyebilir mi? ‘Ben her şeyi biliyorum’. Dünya geliştikçe iş bölümü artar. Düşük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkelerde gelişmişlik artar. Yeni branşlar ve yeni alanlar çıkıyor. Devlet liyakat sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Şimdi biz tüm yetkiyi bir kişiye verip ‘al bu ülkeyi tepe tepe’ kullan diyoruz.

GÜVENOYU TARTIŞMASI

Yeni Anayasa değişikliğinde ne diyor: Başbakanlığı kaldırıyor, bakanlığı da kaldırıyor. Diyelim ki Ankara’da bir yol bozuk 3 aydır yapılamıyor. Tutuyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na diyorsunuz ki ‘Ankara’nın şöyle bir sorunu var’. Bugünkü düzende o bakan, TBMM’de o yolun neden yapıldığını veya neden yapılmadığını anlatıyor. Yeni sistemde ise bakan hiçbir şekilde kürsüye çıkmayacak. Şu anki sistemde TBMM’de her bakanlığın özel yasası var. Fakat önerilen sistemde böyle bir şey yok

BAKAN VE YARDIMCILAR POLEMİĞİ

Bana çıkıp söylesinler kaç tane başkan yardımcısı olacağını. 1 olabilir 2 olabilir bilemedin 5 olabilir. Niye bilemedin? Kaç yardımcı olacak çıkıp söylesinler. Hiçbir yasa Anayasa’ya aykırı olamaz.

CHP’NİN ANAYASA ÖNERİSİ NE?

Bu Anayasa değişiklikleri hiç gündemde yokken, anayasa reformu düzenlendik. Bunu tartışıp kitap haline de getirdik. Parlamenter sistemde aksayan yönler nelerdir diye düşündük. Siyasi Ahlak Kanunu çıkmalı diye teklifte bulunduk ama Davutoğlu’nun ömrü yetmedi. Yüzde 10 seçim barajını düşürülmesini istedik. Biz zaten oturup kanun teklifi vermişiz. Siyasi partiler yasasının tamamının değişmesini istiyoruz. Şöyle bir algı yaratıldı. Milletvekillerini millet seçiyor. Hayır efendim öyle bir şey yok. Millet, seçim listelerine oy veriyor. Biz ne diyoruz? Millet kendi vekilini seçebilmeli. Diyoruz ki? Yurtdışı seçim kanunu getirilsin. Onlar da kendi vekillerini seçsinler. Yurtdışından 2 milletvekili gelse ne kaybederiz. Bu yüzden bu kanunun teklifini de verdik. Yargı’nın bağımsızlığını bizde savunuyoruz. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ettiğinde o yargıya bağımsız der misiniz?

FESİH YETKİSİ VAR MI YOK MU?

Ben sayın Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesini istemem. İkimiz de hukukçu değiliz ama ben vergi hukukunu çok iyi bilirim. Fesih nedir ne değildir çok iyi bilirim. Yorum yapmaya gerek yok TDK’nın sözlüğüne bakıyoruz. Fesih; parlamentonun feshi demektir. Bir Anayasa hakimi diyor ki: Fesih, Meclis’in kendi iradesi dışında, görev süresi dolmadan görevine son verilmesidir. Fesih budur. Dolayısıyla fesih yetkisi vardır. Milyonlarca vatandaşın seçip parlamentoya yolladı vekillerin iradesini yok sayıp, bir kişiye ‘gel vatandaş seçime’ git denilebilir mi? Halkın seçtiği parlamentoyu niye erken seçime götürüyorsun? 550 milletvekilinin bir kişinin iradesiyle görevine son verilmesine ben karşıyım. Mustafa Kemal’e de aynı şey teklif edilmiştir fakat kendisi kabul etmedi. Mevcut anayasada da var bu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söylüyor bunu 9 Ocak’ta. Şunu söyleyebilir Erdoğan, ‘Kılıçdaroğlu sen hukuk mu okudun’ tabii diyebilirsin. Ama bunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. MHP Milletvekili Mehmet Parsak da söylüyor bunu. Burhan Kuzu’nun böyle dünya kadar örneği var. Şimdi merak ediyorum, Cumhurbaşkanı görevinden ayrılacak mı? Şimdi ayrılmasını istemem. Fakat Kılıçdaroğlu bir şey söylüyorsa en az 50 yere sorsun. Biz ağzımızdan çıkan sözleri araştırarak, tartarak söylüyoruz. Görev süresi dolmadan sen Meclis’i seçime götürüyorsan feshetmiş oluyorsun.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Bugünden gelin güvey olmanın anlamı yok. Koşullar uygun olursa oluruz. Biz CHP olarak bir kişinin iradesiyle karar almayız. Biz demokrasiyi içimize sindirmiş bir partiyiz. CHP’nin yetkili isimleri oturur konuşuruz.