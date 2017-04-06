Kerimoğlu hayır turunda

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Hayırlı gelecek” için il gezilerine başladı.

16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumun yaklaşmasının ardından İstanbul'daki ilçe gezilerini tamamlayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, il gezilerine başladı. Önceki gün Kastamonuya giden Kerimoğlu, burada partinin il yöneticileriyle birlikte Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar derneği ile esnafı gezerek 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referendum oylaması için “Hayır” istedi.



Daha sonra Çorum ve Tokat'a da giden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, burada da coşkuyla karşılandı. Neden hayır verilmesi gerektiğini her gittiği yerde anlatan Kerimoğlu, “17 Nisan sabahı hayırlı bir güne başlangıç olacak” dedi. Kerimoğlu'nun il dışı gezilerinin devam edeceği öğrenildi.