Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı Bylock iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AKP'nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım" diye konuştu.

Habertürk’te Ece Üner’in sunduğu Enine Boyuna programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bylock tahliyelerine değinen Kılıçdaroğlu, “Bu devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Bu kadar kişi boşu boşuna mı hapiste kaldı? Bunun hesabını vermeniz lazım” dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama, “Masum insanları suçladılar, yeri geldi bizler de suçladık… Sonra FETÖcü olmadığı ortaya çıktı. Bu kişinin aile hayatını, onurunu bozduk. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Neden bu kadar geç kalındı? 17 ay geçti aradan… AKP’nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım. Elinde liste olan kurum, kişilerin isimlerini seçerek değil, listenin tamamını göndermeli. Şu an elbette Bylock kullananlar var, biliyoruz. Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bütün Bylock listelerini gizlemeden kamuoyuna açıklasın” ifadelerini kullandı.