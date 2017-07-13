Levent Gök: Çıkart maskeni, ‘FETÖ’nün can simidisin

CHP grup başkanvekili Levent Gök, partisinin ‘FETÖ’yü darbe yapma konusunda cesaretlendirmekle suçlandığı darbe komisyonu raporu üzerinden komisyonun AKP’li başkanı Reşat Petek’e: “Çıkart maskeni, boğazına kadar FETÖ’nün içine gömülmüşsün” dedi.

‘Adalet Yürüyüşü'nün ardından rapora yapılan eklemede, CHP'nin darbe girişimine ilişkin tavrının ilerleyen süreçte değiştiği savunulurken, “Anamuhalefet partisinin (CHP) FETÖ'nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

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Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Gök, Petek'in Ergenekon ve Balyoz tutuklamalarının olduğu dönemde televizyon kanallarında yaptığı konuşmalardan kesitler sundu.

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“ÇIKART MASKENİ”

CHP'nin FETÖ'yü eleştirdiği dönemde, Petek'in aksine destek sunduğunu öne süren Gök, Petek için “FETÖ'nün Türkiye'deki can simididir” ifadelerini kullandı.

Gök şöyle devam etti: “Bu zat 2014 tarihinde yani daha 17-25 Aralık'tan hemen sonra da FETÖ'cüler tarafından kurulan Medya Etik Konseyi Derneği'nin en iyi köşe yazarlığı ödülünü alıyor. Reşat Petek, sen çıkart maskeni. Bu ucuz söylemlerinle sen aslında kendini FETÖ bağından kurtarmaya çalışıyorsun. Sen boğazına kadar FETÖ'nün içine gömülmüşsün, boğazına kadar.”