Liselilere ‘Bilal Erdoğan’ paneli eziyeti

Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi idaresi, öğrencilerini "seminer var" diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 'Yeni Nesil Yeni Anayasa' konulu paneline götürdü. Okul yöneticilerinin panele katılmak istemeyen öğrencileri de haklarında yasal işlem başlatmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Kendisine öğrencileri tehdit edip etmediklerini sorduğumuz Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katıldığı ‘Yeni Nesil Yeni Anayasa’ panelinde yaşananları yalanlamayarak “Ben bir devlet memuruyum. Açıklama yapamam. Lütfen Milli Eğitim’i arayın” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ : SİYASETİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ

T24’ün haberine göre konu hakkında konuşan bir öğrenci, “Sabah saat 10.30'da, dersimizin olduğu saatte okul idaresi bize Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde seminer olduğunu, katılmanın zorunlu olduğunu ve katılmayanların yok yazılacağını söyledi. Öyle denilince biz de gittik.

Bizler 12'inci sınıf öğrencisiyiz. O yüzden üniversite tanıtımı ile ilgili bir seminer sandık. Ama gittiğimizde öyle bir seminer olmadığını, Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın katıldığı referandum ile ilgili bir panel olduğunu öğrendik.

Tabi öyle olunca panele katılmak istemedik. Çünkü bizler öğrenciyiz. Siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Bizim götürüldüğümüz yer ‘hayır' ile ilgili bir panel olsaydı bile yine tepkimiz bu şekilde olacaktı. Panelden çıkmak istediğimiz esnada, okul yönetimi ve orada görevli olan güvenlikler, bize ‘çıkamazsınız' diyerek engel olmaya çalıştı. Sonrasında tepki göstererek başka kapıdan çıktık. Bizler öğrenciyiz, siyasi bir toplantıya da katılmaya mecbur değiliz” dedi.

“OKUL MÜDÜRÜ BİZE ‘İŞLEM’ YAPARIM DEDİ”

Yine ismini açıklamak istemeyen bir başka öğrenci de, duruma tepki göstererek, “Okul eğitim yeri. Bizler de buraya eğitim almaya gidiyoruz. Bizi seminere diye Cumhurbaşkanının oğlunun katıldığı yeni anayasa paneline götürdüler. Katılmak istemeyince de tehdit edildik. Panele katılmayıp okula döndüğümüzde, okul müdürü, ‘Bugün yaşanan olaylar, burada kalacak. Dışarıya sızarsa sizinle görüşürüz' diyerek bizi tehdit etti. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Bizler üniversite adaylarıyız. Birkaç ay sonra LYS'ye gireceğiz. Bu olay bizi çok sarstı” diyerek tepkisini ifade etti.

Öte yandan, öğrenciler okul koridorlarında İzmir Marşı okuyarak okul yönetimini protesto etti.