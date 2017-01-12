Meclis’teki kavgada mikrofon detayı

Meclis'te dün geceki olaylı Genel Kurul'da parçalanan kürsüdeki mikrofonların 50 bin dolar (yaklaşık 200 bin lira) değerinde olduğu ortaya çıktı.

Meclis'te dün geceki olaylı Genel Kurul'da parçalanan kürsüdeki mikrofonların 50 bin dolar (yaklaşık 200 bin lira) değerinde olduğu ortaya çıktı.

TBMM’de dün gece yeni enayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul’da vekiller arasındaki sözlü tartışmalar tekmeli-yumruklu kavgalara dönüştü. Kiminin boğazı sıkıldı kimi ise yumruklandı. Gergin geçen görüşmeleri esnasında Meclis’teki kürsü de parçalandı. Kürsünün parçalanmış halinin fotoğrafını CHP’li milletvekili Özgür Özel “Kürsüyü Saray’a götürmek istediler” notuyla paylaştı.

İKİ MİKROFON 200 BİN LİRA!

Kavganın maliyeti de bu fotoğrafla birlikte arttı. Kürsüde kırılan mikrofonların 3 yıl önce TBMM’deki ses sistemi değişikliği sırasında satın alındığı tanesinin ise 25 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Kürsüdeki iki mikrofonun da zarar gördüğü ve toplam maddi hasarın 50 bin dolar (200 bin lira) civarında olduğu tahmin ediliyor.

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