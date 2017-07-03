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Merve Kavakçı yeniden T.C. vatandaşı

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve sonrasında vatandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:353 Temmuz 2017
Gündem
Merve Kavakçı yeniden T.C. vatandaşı
18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve sonrasında vatandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fazilet Partisi'nden Milletvekili Seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

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Merve Kavakçı başörtüsüyle Meclis’e gelmiş ve tepkilere neden olmuştu. Kavakçı’nın o dönemki en büyük destekçisi, milletvekili arkardaşı Nazlı Ilıcak ise şu an FETÖ’den cezaevinde…

BİR SÜRE ABD’DE YAŞAMIŞTI

Merve Kavakçı hakkında başlatılan soruşturma sonrası ABD’ye yerleşmiş yıllar sonra yurda dönebilmişti.

FOTO:DHA - Cihangir İslam, ilk günden beri Adalet Yürüyüşü'nde

FOTO:DHA – Cihangir İslam, ilk günden beri Adalet Yürüyüşü’nde

EŞİ ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NDE

Merve Kavakçı’nın akademisyen eşi Cihangir İslam, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’lar kapsamında üniversiteden atılmıştı. Şimdiki Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘eski yol arkadaşı’ da olan Cihangir İslam, Kılıçdaroğlu’nun yanında ‘adalet arayışını’ sürdürüyor. İslam aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Can’ın da eniştesi oluyor.

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Son güncelleme: 07:3803.07.2017
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