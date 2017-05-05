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Metrobüs seferleri durdu mu? Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? (GÜNCEL)

Metrobüs yolunda yaşanan kaza İstanbul'un ulaşımını son derece olumsuz şekilde etkiledi. İşlerine gitmek içni yollara dökülen vatandaşlar metrobüsün arızalanmasıyla yollarda yürümeye başladı. Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Metrobüs neden çalışmıyor?

09:095 Mayıs 2017
Gündem
Metrobüs seferleri durdu mu? Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? (GÜNCEL)
Metrobüs yolunda yaşanan kaza İstanbul'un ulaşımını son derece olumsuz şekilde etkiledi. İşlerine gitmek içni yollara dökülen vatandaşlar metrobüsün arızalanmasıyla yollarda yürümeye başladı. Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Metrobüs neden çalışmıyor?

Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüs ne zaman gelecek? Metrobüs neden çalışmıyor? Yenibosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerinde aksama yaşanıyor. Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Peşpeşe sıralanan metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu.

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