Metrobüs seferleri durdu mu? Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? (GÜNCEL)

Metrobüs yolunda yaşanan kaza İstanbul'un ulaşımını son derece olumsuz şekilde etkiledi. İşlerine gitmek içni yollara dökülen vatandaşlar metrobüsün arızalanmasıyla yollarda yürümeye başladı. Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? Metrobüs neden çalışmıyor?

Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüs ne zaman gelecek? Metrobüs neden çalışmıyor? Yenibosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerinde aksama yaşanıyor. Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Peşpeşe sıralanan metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu.

TWITTER’DA METROBÜS TEPKİSİ

Sabah sabah 45 dakikadır Metrobüs yollamamanın nasıl mantıklı bir açıklaması olabilir insanlar işlerine okullarına geç kalıyor. pic.twitter.com/hPFteILm8r — Enes Zurnacı (@sirenexferguson) 5 Mayıs 2017

Metrobüs 2017 maratona hoşgeldiniz — Selin Yılmaz (@yilmasselin) 5 Mayıs 2017