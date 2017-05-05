Metrobüs seferleri durdu mu? Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? (GÜNCEL)

Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüs ne zaman gelecek? Metrobüs neden çalışmıyor? Yenibosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerinde aksama yaşanıyor. Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Peşpeşe sıralanan metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu.
TWITTER’DA METROBÜS TEPKİSİ
Sabah sabah 45 dakikadır Metrobüs yollamamanın nasıl mantıklı bir açıklaması olabilir insanlar işlerine okullarına geç kalıyor. pic.twitter.com/hPFteILm8r
— Enes Zurnacı (@sirenexferguson) 5 Mayıs 2017
Metrobüs 2017 maratona hoşgeldiniz
— Selin Yılmaz (@yilmasselin) 5 Mayıs 2017
Sefaköy- Yenibosna arası metrobüs arızasından dolayı insanların hali @iettdestek çözümünüz nedir acaba? pic.twitter.com/b0C68ImfbP
— SnmCan (@JinikaDersim) 5 Mayıs 2017