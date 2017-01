Muğla basını Bodrum’da buluştu

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle Muğla il ve ilçelerinde görev yapan basın mensuplarının onuruna Bodrum’da özel bir etkinlik düzenlendi. Tüm emekçi basın çalışanlarına başarı dileklerinde bulunan Başkan Kocadon, “Gönül isterdi ki; Türkiye’nin bütün salonları böyle olsun. Hatta yazı yazan haber yapan hiçbir gazeteci arkadaşımız dört duvar arasında olmasın, özgürce düşünüp yazabilsin.” dedi.

Bodrum'un Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptı. Etkinliğe Başkan Kocadon'un yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Seda Köktener, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ve Taner Uslu, Bodrum Belediyesi koordinatörlerinden Hüseyin Çakaloğlu, belediye birim müdürleri ve sorumluları ile Muğla’da, Bodrum’da görev yapan çeşitli yayın kuruluşlarından basın mensupları katıldı. Bodrum Belediyesi Basın – Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile Basın – Yayın ve Medya Tasarım Birimi Sorumlusu Fikret Hıdır da müdürlükte görevli personel ile birlikte gecede hazır bulundu.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok özel bir gün”

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Medya Tasarım Birimi Sorumlusu Fikret Hıdır, “Müdürümüz Ummahan Hanım ve ekip arkadaşlarımla birlikte bugün hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz demeye çalıştık. Bizim açımızdan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok özel bir gün. Ve bugün kendimizi en rahat hissettiğimiz yerdeyiz. Sizler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu mesleği yaparken hayatından ödün veren meslektaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Umuyorum ki gelecek günler hepimize, hepinize daha iyi şartlarda bu mesleği yapmayı sağlar” dedi.

“İnanın ki Mehmet Kocadon ve ekibi her zaman sizlerin yanında”

Basın mensuplarına hoş geldiniz diyerek katılımları için teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Gönül isterdi ki; Türkiye'nin bütün salonları böyle olsun, hatta yazı yazan haber yapan hiçbir gazeteci arkadaşımız dört duvarlar arasında olmasın, özgürce yazıp düşünebilsin. Nasıl ki Bodrum'da hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize sarılabiliyorsak burada yaşattığımız bu hoşgörüyü de gönül isterdi ki Türkiye'nin her yerinde görebilelim ama inanıyorum, bunu göreceğiz. Asla yılmayacağız ve asla yıkılmayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçleri hep birlikte atlatacağız. Bugün burada çalışan, emek sarf eden bütün camianın gününü kutluyorum. Sizleri çok yakından tanıyan biriyim, tam 18 yıldır sizlerle beraberim. Zaman zaman bizim dışımızda olmayan olayları da beraber yaşıyoruz. Bir haber yapalım derken bazen ufak da olsa itişmeler, tartışmalar oluyor. Sizler üzüldüğünüzde bizler de üzülüyoruz. İnanın ki Mehmet Kocadon ve ekibi her zaman sizlerin yanında. Zaman zaman eleştiriliyorsunuz, kötü yazınca sevilmiyorsunuz, iyi yazınca da kahraman oluyorsunuz. Önemli olan şu arkadaşlar: yazdıklarınızın arkasında dik durabiliyorsanız eğer bırakın eleştirsinler, bırakın karalasınlar, bırakın göklere çıkarsınlar ama bu sizin işiniz. Mesleğinize saygınız olduğu sürece, inanın ki bir gün hep alkış alacaksınız. Asla doğru yoldan ve kendinizden ödün vermeyin.” şeklinde konuştu.

“Kaleminizi hep sevgiden yana kullanın”

Başkan Mehmet Kocadon, konuşmasının devamında ise basının bir ülkenin en büyük dayanağı olduğuna vurgu yaparak; “Bu zor süreçlerin biteceğine inanıyorum, güzel ülkem bu süreçleri en kısa sürede atlatacak ama şu günlerde her yerde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberliğinizi devam ettirirken aynı zamanda hoşgörü ve sevgiye de ihtiyacımız var. Gelin hep beraber bu salondaki sevgiyi ve birlik beraberliği bütün ülkemize yayalım. Türkiye'nin geleceği için laikliği için hepiniz birer askersiniz ve gönüllü çalışanlarsınız. Sizlerin kalemi bizler için önemli. O yüzden kaleminizi iyi kullanın. Kalem, zaman zaman silah olarak, zaman zaman da medeniyete geçiş kapısı olarak kullanılıyor. Siz bu kalemi hep sevgiden yana ve hoşgörüden yana kullanın ki, güzel ülkemin her yerinde Bodrum gibi birlik ve beraberlik olsun. Muğla'nın bir gerçeği var: zaman zaman benim ne yapacağımı merak ediyorsunuz ve yazıyorsunuz, çiziyorsunuz fikirler beyan ediyorsunuz. Ben sizlere şunu söylemek istiyorum: biz hizmet eden insanlarız, biz bugün bu koltuklarda oturuyorsak, halkımızın tek tek sandığa gidip kullandığı oylarla oturuyoruz. Halk asla yanlışın yanında olmaz. Dört dönemdir bu koltuklarda oturuyoruz, bize miras kalmadı bunlar. Zamanı gelince bu koltukları tabi ki bir genç arkadaşımıza bırakacağız. Hep şunu inanıp söylemişimdir: ‘Koltuktan gücünü alma, kendinden al. Eğer gücünü koltuktan alırsan, bu koltuk bittiği gün, sokakta selam veren bile olmaz' ama ben hepinizin de bildiği gibi tüm siyasetçilerin yaşarken görmesi gerektiği bir olayı canlı canlı yaşadım ve zor süreçlere tabi tutuldum, altımdan koltuk bile alındı. Ve koltuk olmadığında ben Bodrum'a gelirken, binlerce insan beni karşıladı. İşte o gün anladım; halkla iç içe olmanın ne demek, halkımla birlikte yürüyebilmek ne demek, onların derdini dinlemenin ne demek olduğunu işte o zaman anladım ve her gün biraz daha halkımla iç içe olup onların dertlerini dinleyerek onlarla birlikte yaşamaktan son derece keyif alıyorum. İnsanları dinlemekten, karşısına alıp konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Korkuyorsan, kaçıyorsan elbet bunun bir nedeni vardır. Halkından korkmayacaksın, esnafından korkmayacaksın.” dedi.

“Ne başka Muğlamız ne de başka Bodrumumuz var. Muğla halkı olarak el ele yürümek zorundayız”

Sözlerine, problemin değil çözümün parçası olmamız gerektiğini de ekleyen Kocadon, “Derdi olmayan hiç kimse, belediye başkanının kapısının önünde saatlerce beklemez arkadaşlar. Bizler de problemin değil çözümün bir parçası olmalıyız. Gelin hep beraber çözümün parçası olalım. Bizim ne başka Muğlamız var ne de başka Bodrumumuz var. Biz Muğla halkı olarak el ele yürümek zorundayız. Onların derdi benim derdim, benim derdim onların derdi. Benim zor günümde onlar benim nasıl yanımdaysa Muğla halkı olarak onların zor gününde de ben onların yanında olmak zorundayım. Hiç kimse bizi zorla bu koltuğa oturtmadı, kendimiz tercih ettik. Ne dedik? Her zaman yanınızda olacağız, sizlere en iyi hizmeti biz yapacağız diyerek o koltuklara geldik. Bu yüzden halkından, esnafından, sorunu olan şahıslardan kendinizi ayrı tutmak çare değildir. Önemli olan seçilmiş insanlarla birlikte dertlere çare üretmektir. Çare üretildiği zaman, birlik ve beraberlik çemberi oluşuyor. Gelin hep beraber birbirimizi kucaklayalım. Bodrum'dan denize atığımız bir taşın halkaları giderek büyüyerek bir sevgi çemberi oluşturuyorsa; bu sevgi çemberini de Muğla'da ve Bodrum'da sizlerle beraber yaratalım ki, güzel ülkeme örnek olalım.” diye konuştu.

Akbulut, Başkan Kocadon ve ekibine teşekkür etti

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise konuşmasında; “öncelikle böyle güzel bir geceyi tanzim ettikleri için Sayın Bodrum Belediye Başkanımızın nezdinde bütün Bodrum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm meslektaşlarımın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum. Bugünlerde, geçtiğimiz yıldan bu yana bir paydaşcasına ve bu camiaya hizmet etmek, hatırlamak ve onurlandırmak adına önemli bir gayretin içerisinde gördüğüm Sayın Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a huzurlarınızda tüm meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle bu paydaşcılığı gösteren ve geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekten bütün gazeteci arkadaşlarımı sadece gazeteci arkadaşlarım diye sınıflandırarak ayırmadan, bunun içerisine radyocusu, televizyoncusunu, sesçisini, kameramanını hiçbir şekilde orda burada çalışıyor şeklinde yorumlamadan sınıflandırmadan bir araya getiren Sayın Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon nezdinde bütün Bodrum Belediyesi çalışanlarına Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin değerli müdürü ve çalışanlarına bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Bodrumlu üç basın emekçisine ödül

Gecede Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Bodrum'daki üç basın emekçisine plaket vermek istediklerini ifade etti. Kaytan, “Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yıllarca bu meslekte hizmet etmiş ve yazdıkları yazılarla bizlere ışık tutan değerli büyüklerimize günün anısına plaket vermek istedik. Sayın eski bakanımız Erman Şahin, Tufan Doğu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ünal Türkeş, Kazım Tokuç, Yavuz Bektaş ve ismini sayamadığım birkaç arkadaşımızla da Muğla'da vermiştik bunları. Bodrum'da ise Bodrum'daki arkadaşlarımın tespit etmesiyle sayın Zeki Özkeskin'e, Güngör Dalay'a ve Can Pulak beyefendiye plaket vermek istedik.” diyerek plaketleri takdim etti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve ekibi daha sonra etkinliğe katılan Muğla bölgesi genelindeki basın çalışanlarıyla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.