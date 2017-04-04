Muharrem İnce’den canlı yayında çarpıcı ifadeler

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, CHP'li Hüsnü Bozkurt'un tartışma yaratan sözleriyle ilgili de yorum yaptı. İnce, Bozkurt'a yönelik sert eleştirilere 'Ya bir kahramanlık lazım ya da bir mağduriyet lazım bunlara, arıyorlar. Şu anda bulamıyorlar' ifadelerini kullandı. İnce ayrıca Adil Öksüz ile ilgili çok çarpıcı tahminde bulunarak, 'Acaba Adil Öksüz bunların elinde de, seçime iki gün ala yakalayacaklar mı?' sözlerini kaydetti.

İşte İnce’nin konuyla ilgili ifadeleri:

“Şimdi bir linç kampanyası da gelişti. ‘Karargah Rahatsız’; hadi bakalım buradan bir mağduriyet çıkacak mı? Çıkmadı. Şu Hollanda ile bir kavga edelim; olmadı. Almanya ile edelim; bu da olmadı. ‘Yav bir laf bulmamız lazım şimdi’ dediler. Ne bekliyorum ben biliyor musunuz bu aralar? İşte Hüsnü Bozkurt’u doladı şimdi diline birkaç gün o gider. Ben bu aralar ‘acaba’ diyorum. Adil Öksüz bunların ellerinde de, seçime iki gün kala Adil Öksüz’ü mü yakalayacaklar. Mesela bir şey daha bekliyorum. Ya bir kahramanlık lazım ya da bir mağduriyet lazım bunlara, arıyorlar. Şu anda bulamıyorlar. Anketler de kötü. Şimdi PKK Kandil’i boşalttı. PKK Sincar’da. Acaba diyorum, helikopterle Kandil’e inip Türk bayrağı dikerler mi? Ya mağduriyet bulacaklar ya da çakma kahramanlık”