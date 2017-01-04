O ‘selfie’ 3 gün önce çekilmiş

İstanbul’da Reina’yı kana bulayan teröristin Taksim'deki "Selfie" görüntüsünü saldırıdan sadece 3 gün önce 28 Aralık'ta çektiği belirlendi. Saldırganın, alınan üst düzey güvenlik sebebiyle Taksim’den vazgeçilmesini istediği öğrenildi. Örgüt içerisinde "Horasani" kod adıyla bilinen saldırganın, gerçek kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve destek veren birimler, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, saldırıdan sonra, teröristin geldiği Zeytinburnu'na döndüğünü belirledi. Saldırganın taksi ücretini ödemek için para aldığı bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin saldırganı Orta Asya'dan gelen bir sığınmacı olarak tanıdığı, bu sebeple ilişki kurduğu öğrenildi. Çalışmalarda, şüphelinin son girdiği ev de belirlendi o eve yapılan baskında şüphelinin en net fotoğrafının bulunduğu “Selfie” görüntüsüne ulaşıldı.

İLGİLİ HABER Reina katliamcısı, Konya'dan başka bir kişiyle birlikte İstanbul'a gitmiş

TAKSİM TEDBİRİ ENGELLEDİ

Beyoğlu'da Taksim'de çekildiği anlaşılan o görüntü de şüphelinin keşif yaptığı değerlendirildi. Polis bu iddia üzerinde de araştırma yaptı. Görüntünün çekildiği tarih araştırıldı. Ve kaydın saldırıdan 3 gün önce 28 Aralık'ta çekildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden de elde edilen bulgularda, gerçek hedef yada hedeflerden birinin Taksim olduğu, ancak güvenlik önlemlerinin bu saldırıya engel olduğu anlaşıldı.

İLGİLİ HABER Reina saldırısında flaş gelişme!

SALDIRGAN KAÇTI İDDİASI

Olay sonrasında, polisin yaptığı çalışmalarda, saldırganın kimliğinin kesinleştirilemediği öğrenildi. Teröristin çok sayıda sahte pasaport kullandığı, asıl isminin ve uyruğunun netleşmediği belirtildi. “Horasani” kod adını kullanan saldırganın, gerçek adını Konya’da gözaltına alınan şüphelilerin de bilmediği öğrenildi.