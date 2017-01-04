O ‘selfie’ 3 gün önce çekilmiş

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve destek veren birimler, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, saldırıdan sonra, teröristin geldiği Zeytinburnu'na döndüğünü belirledi. Saldırganın taksi ücretini ödemek için para aldığı bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin saldırganı Orta Asya'dan gelen bir sığınmacı olarak tanıdığı, bu sebeple ilişki kurduğu öğrenildi. Çalışmalarda, şüphelinin son girdiği ev de belirlendi o eve yapılan baskında şüphelinin en net fotoğrafının bulunduğu “Selfie” görüntüsüne ulaşıldı.
TAKSİM TEDBİRİ ENGELLEDİ
Beyoğlu'da Taksim'de çekildiği anlaşılan o görüntü de şüphelinin keşif yaptığı değerlendirildi. Polis bu iddia üzerinde de araştırma yaptı. Görüntünün çekildiği tarih araştırıldı. Ve kaydın saldırıdan 3 gün önce 28 Aralık'ta çekildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden de elde edilen bulgularda, gerçek hedef yada hedeflerden birinin Taksim olduğu, ancak güvenlik önlemlerinin bu saldırıya engel olduğu anlaşıldı.
SALDIRGAN KAÇTI İDDİASI
Olay sonrasında, polisin yaptığı çalışmalarda, saldırganın kimliğinin kesinleştirilemediği öğrenildi. Teröristin çok sayıda sahte pasaport kullandığı, asıl isminin ve uyruğunun netleşmediği belirtildi. “Horasani” kod adını kullanan saldırganın, gerçek adını Konya’da gözaltına alınan şüphelilerin de bilmediği öğrenildi.