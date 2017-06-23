Oğlu için ölen babanın davasında karar

Adana'da, Kemal Ülgen'i, işkence ederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 10 tutuksuz sanık, cinayet suçundan beraat etti. 7 sanık yağma ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından 12 yıl 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mehmet Ülgen, iddiaya göre 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki hayali bir arsayı Yakup Altun (29) ile babası Ahmet Altun’a (57) 900 bin liraya sattı. Arsayı almak için tapu dairesine giden baba ile oğlu, dolandırıldıklarını anlayıp Mehmet Ülgen’i de bulamayınca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ülgen hakkında kamu davası açıldı. Paralarını geri almak isteyen Yakup Altun, kendini dolandırdığını iddia ettiği Mehmet Ülgen ve ailesinin Bursa’nın Kestel İlçesi’nde oturduğunu öğrenince, arkadaşlarıyla yanlarına gitti. Altun ve beraberindekiler iddiaya göre baba Kemal Ülgen’i Adana’ya kaçırdı. Ülgen, 21 Eylül 2016’da merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Yenibey Mahallesi’nde bir sokakta ağır yaralı halde bulundu, tedaviye alındığı hastanede öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan sanıklar Yakup Altun, Yusuf Altun (26), Burak Korkmaz (26), Rıdvan Duman (30), Mehmet Öztep (24) ile alacaklılarını babasına yönlendirdiği öne sürülen Mehmet Ülgen’in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar Murat Oğuz (34), Ahmet Altun (39), Hasan Arık (47) ile Necmettin Oğuz (39), hürriyetten yoksun kılma, nitelikli yağma ve kasten öldürme suçlarından ömür boyu ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Sanıklar Kemal Ülgen’i kaçırmadıklarını, yardımcı olmak için kendi isteğiyle geldiğini belirterek işkence cinayet suçlamalarını kabul etmedi. Devam eden duruşmalarda tüm sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Kemal Ülgen’in ölümü ile ilgili gelen otopsi raporunda ise ölümün künt kafa travmasına bağlı olduğu belirtilirken, bunun düşme sonucu mu olduğu yoksa sert bir cisimle vurulması nedeniyle mi olduğunun tespit edilemediği kaydedildi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların cinayet suçundan beraatlerine karar verirken Yusuf, Yakup Altun, Rıdvan Duman, Mehmet Öztep yağma ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından 12’şer yıl 6’şar ay, Hasan Arık, Burak Korkmaz ve Necmettin Oğuz ise 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Ahmet Altun ve Mehmet Ülgen ise beraat ederken firari Murat Oğuz’un dosyası ayrıldı. DHA