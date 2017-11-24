Öğretmenler Günü’ne özel Doodle!

Öğretmenler Günü, bu yıl da Google Doodle'ları arasındaki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Öğretmenler Günü, bu yıl da Google Doodle'ları arasındaki yerini aldı. Önemli ve özel günlerde, önemli şahısların doğum ve ölüm yıl dönümlerinde özel Doodle tasarımları yapan Google, Öğretmenler Günü için renkli bir tasarım hazırladı. Peki, pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihi nereden geliyor?

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Önemli tarihleri ve günleri ana sayfası aracılığıyla kullanıcılarına hatırlatan Google, pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmen Günü'nün Türkiye'deki tarihini de es geçmedi. Google'ın 24 Kasım'a özel olarak hazırladığı renkli Doodle'a tıkladığımızda “Öğretmenler Günü” ile ilgili olan arama sonuçları gösteriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

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12 ARAP ÜLKESİNDE 28 ŞUBATTA KUTLANIYOR

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü’nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.