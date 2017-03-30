Otobüsün çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'te ağabeyi ile okula giderken otobüsün çarptığı 5 yaşındaki Ahmet Yiğit İnko yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Türkmenler Mahallesi Çerkezgeçidi Sokak’ta yaşayan Ahmet ve Leyla İnko çiftinin 6 yaşındaki oğlu Enes ve 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Yiğit, öğle saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Evlerine yaklaşık 800 metre uzaktaki Emine Ulusoy İlköğretim Okulu’na el ele tutuşarak giden kardeşlerden Ahmet Yiğit İnko’ya arkasından gelen A.G. idaresindeki 27 H 0619 plakalı halk otobüsü çarptı. Okul kapısına 5 metre kala meydana gelen kazada otobüsün altında kalan Ahmet Yiğit İnko, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada eşyaları etrafa saçılan Ahmet Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan ağabey Enes’in ise olayın ardından gözlerinin önünde meydana gelen kaza nedeniyle kısa bir süre şoka girdiği belirtildi. Ailenin, evin yakın olması ve maddi durumunun iyi olmaması gibi nedenlerden servis tutamadığı öğrenildi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA