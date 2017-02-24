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Otomobil alev alev yandı

Tokat'ta motor kısmında çıkan yangında alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
20:5924 Şubat 2017
Gündem
Otomobil alev alev yandı
Tokat'ta motor kısmında çıkan yangında alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Halit Rıfat Paşa İlköğretim Okulu yakınlarındaki yolda seyir halinde olan Ahmet Yıldırım (36) idaresindeki 60 DR 747 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi sonu aracını kenara çekti.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Kısa sürede alev alan otomobilin LPG’li olması nedeni ile panik yaşandı. Alev topuna dönen otomobilin patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. İHA

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