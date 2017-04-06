Referandum anket sonuçları: (6 Nisan)

Anayasa referandumuna sayılı günler kaldı. Referandum için son düzlüğe girilirken halk anket sonuçlarını merak ediyor.

Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan Anayasa referandumuna 10 gün kaldı. Vatandaşlar heyecanlı ve sabırsız bir şekilde bir an önce referandum günün gelmesini ve çıkan sonucu merak ediyor. Anket şirketleri ise gün be gün halkın nabzını tutuyor. Peki, son anketlere göre “Evet” mi yoksa “Hayır” mı önde?

ANKET SONUÇLARI

“HAYIR YÜZDE 53-60 ARASINDA GÖZÜKÜYOR”

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, referandum anketlerinde ‘Hayır’ın yüzde 53-60 arasında göründüğünü söyledi. İşte Tezcan’ın açıklamaları:

“Hayır çıkacağına eminim. Bir defa anketler var. ‘Hayır’ bandı yüzde 53-60 arasında değişiyor. ‘Evet’in bütün gizleme çabasına, tartışmayı başka yöne çekme çabasına rağmen vatandaş bu işi anladı. ‘Tek adama bu kadar yetki verilmez’ diyor vatandaş. Millet, Meclis’in yetkilerine sahip çıkmak istiyor. Bu işaret, ‘Hayır’ çıktıktan sonra Meclis’i daha da güçlendiren bir anlayışı ortaya koymak lazım. Bu sonraki iş. Partizan cumhurbaşkanı istemiyor vatandaş.”

SİYASAL SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAMER) REFERANDUM ANKETİ

Yurdun doğusu hayır diyor. iyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman'ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre bölgede ‘Hayır' açık ara önde. Gazete Karınca'da yer alan habere göre, toplam bin 91 kişi ile 15 il merkezinde yüz yüze yapılan anket çalışması, güvenlik gerekçesiyle Şırnak merkezinde yapılamadı. Şırnak’a ilişkin saha çalışması sokağa çıkma yasakları sırasında büyük bölümü yıkılan Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

BÖLGEDE HAYIR ORANI YÜZDE 64.6

Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı gözetilen sonuçlara göre; bölge halkının yüzde 58,2’si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5’i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9’u kararsız olduğunu, yüzde 2,3’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan ediyor.

Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.

AKP TABANININ YÜZDE 11'İ HAYIR DİYOR

Araştırma sonuçlarına göre partilere göre oyların dağılımı ise, 1 Kasım 2015’de AKP oy verdiğini belirtenlerin yüzde 79,8’i referandumda “Evet”, yüzde 11,5’i “Hayır” oyu vereceğini, yüzde 6,5’i kararsız olduğunu, yüzde 1,9’u da sandığa gitmeyeceğini beyan ediyor.

Sonuçlara göre HDP seçmenlerinin yüzde 94,8’si “Hayır”, yüzde 0,7’si “Evet” diyeceğini, yüzde 3,9’u “Kararsız” olduğunu, yüzde 0,4’ü “Sandığa gitmeyeceğini” söylüyor.

AVRASYA REFERANDUM ANKETİ

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırma sonucunda ‘Evet'in oranı yüzde 30, ‘Hayır'ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet', yüzde 56.4 ‘Hayır' oranı ortaya çıktı.