Rıza Sarraf itirafçı Reza Zarrab oldu

Türkiye'nin ismini 17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen operasyonda duyduğu Reza Zarrab, 2 buçuk ay süren cezaevi sürecinin ardından tahliye olup beraat etmişti. Zarrab; 2014'ün Nisan ayında ise A Haber ekranlarına çıkıp Türk Bayrağı fonu önünde "Cari açığı nasıl kapattığı, Türkiye ekonomisi için nasıl çalıştığını" anlatmıştı. Türkiye'de Rıza Sarraf ismini kullanan İranlı işadamı, bu kez ABD yargısı önünde, ABD bayrağı önünde Reza Zarrab kimliği ile Türkiye'yi uluslararası arenada zora sokacak açıklamalarda bulundu. İşte 'Nereden nereye...' dedirtecek sürecin kısa özeti...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York'ta devam eden duruşmada ifade verdi. Zarrab, İran’a yaptığı altın ticaretinden, Türkiye’deki bankaları nasıl kullandığına kadar tüm detayları ABD yargısına anlattı.

Zarrab, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ı ticari emelleri için nasıl devreye soktuğunu da eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a rüşvet karşılığı ‘iş yaptırdığına’ yönelik iddialarına da savcı ve hakime en ince ayrıntısına kadar izah etti. Zarrab’ın ifadesinin ardından, eski bakanların ismi, savcının ‘duruşma tahtasına’ eklendi. Zarrab’ın ABD yargısı önünde yaptığı bu ‘itiraf/iftiralar’ Türkiye’yi de ilerleyen süreçte dünya kamuoyu önünde zora sokacak şekilde kayıtlara geçti. İran asıllı Zarrab’ın bu ifadeleri akıllara 17 Aralık 2013’teki operasyonu ve operasyonun ardından yaşananlara çevirdi.

CARİ AÇIĞI KAPATAN KAHRAMANDAN İTİRAFÇI HAİNLİĞE SAVRULDU!

Türkiye’de Rıza Sarraf olarak bilinen İran asıllı Reza Zarrab bir süre cezaevinde kalmasına neden olan ve sonrasında davası düşürülen, 17 Aralık 2013’teki yolsuzluk operasyonu sonrasında ise Türkiye kamuoyunda “cari açığı kapatan kahraman, hayırsever işadamı” olarak tanıtılmıştı.

Reza Zarrab, 17 Aralık 2013 tarihindeki operasyonun tutuklanmış ardından da 28 Şubat 2014 tarihinde tahliye edilmişti. İran asıllı Zarrab bundan yaklaşık bir buçuk ay sonra 19 Nisan 2014 tarihinde ise A Haber’de ekrana gelen Yapboz programına katılmış ve “Suç işlediği iddialarını” reddetmişti.

Zarrab programda “200 ton altın ihraç edip Türkiye’ye 25 milyar TL gelir sağladım. Cari açığın yüzde 15’ini ben kapattım” gibi ifadelerde bulunmuştu. Reza Zarrab’ın konuk edildiği programda Türk Bayrağı’nın ‘arka fon’ olarak kullanılması o dönem tartışmalara neden olmuştu.