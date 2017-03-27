Rize’de düşük kamulaştırma bedeli protestosu

Rize'de, Güney Çevre Yolu ve Salarha Tüneli inşaatı kapsamında yapılacak yollar ve köprülü kavşaklar nedeniyle Dalyan Mahallesi'nde kamulaştırılacak binalarda daireleri bulunanlara ödeneceği açıklanan bedeller tepkilere neden oldu.

Rize'de, Güney Çevre Yolu ve Salarha Tüneli inşaatı kapsamında yapılacak yollar ve köprülü kavşaklar nedeniyle Dalyan Mahallesi'nde kamulaştırılacak binalarda daireleri bulunanlara ödeneceği açıklanan bedeller tepkilere neden oldu.

Dalyan Mahallesi girişine astıkları ‘Devlet babadır, baba evladını sokağa atmaz’ pankartı altında toplanan kadın-erkek yaklaşık 300 kişilik grup, ‘Sesimizi duy reis’ , ‘Tünele, yola karşı değiliz’, ‘Evimizin değerini istiyoruz’, ‘Rize’de 115 bin liraya ev var mı?’ yazılı dövizler açtı, alkışlarla tempo tutarak düşük kamulaştırma bedellerini protesto etti.

“BU ALLAH’A REVA MIDIR?”

Kamulaştırılacak 250 bin liralık dairesine 105 bin lira verildiğini belirten Mansur Kızıltoprak, kendisini gibi çok kişinin daha mağdur edildiğini belirterek, “Devletten para istemiyoruz. Evlerimizin değerini istiyoruz. 250 bin liralık daireye 105 bin lira kamulaştırma bedeli veriyorlar. Bu Allah’a reva mıdır?” diye sordu.

Rize’de kamulaştırma bedellerinin düşük olmasından kaynaklı büyük sorunlar yaşandığını dile getiren Bülent Akdemir ise, “Bilirkişilerin kağıt üzerinden yaptığı değerlendirmeyle 300 bin liralık daireye 108 bin lira veriyorlar. Rize’de bu paraya daire var mı? Şehir merkezinde 135 metrekare dairem var ama bana verilen bedel 108 bin lira. Birinci kata da, 10’uncu kata da aynı parayı verdiler. Yol yapacaklar, yapsınlar ama bizi yolun altına gömmesinler” diye yakındı.

Verilen para ile daire alamayacağını belirten Perihan Sağlam ise, “Başka evimde yok. Ben nereye gideyim? 300 bin liraya aldığım eve 100 bin lira veriyorlar. Ben ne yapacağım?” diyerek dert yandı. Nurten Yüksekoğlu da, evi için 69 bin lira verildiğini belirterek, “Devlet yol yapmasın demiyorum ama bu parayla ben ne yapabilirim? Bana evimin gerçek değerini versinler” dedi.

“4 DAİREM GİDİYOR, 1 DAİRE ALAMIYORUM”

Kamulaştırılan 4 dairesine 269 bin lira bedel biçildiğini anlatan Hamit Öztürk de, “4 dairem gidiyor, bir ev alamıyorum. Olur mu? Bizi mağdur etmesinler. Dairelerimize 3’de 1 fiyatına bedel biçtiler” diyerek ağladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yola, köprüye ve tünele karşı olmadığını belirten kamulaştırma mağdurlarından Ayşe Yılmaz da, “19 kişi bir evde yaşamak zorundayız. Bizi sokağa atmasınlar. Bin lira maaşla geçiniyoruz. Ben bu maaşla nereye gideceğim? Bize yardımcı olsunlar” diyerek gözyaşı döktü. Esra Yılmaz da, “Eşim yok. Çalışıp bir daire aldım. Ben ‘Evet’ kullanıyorsam onlarda vatandaşı mağdur etmemek için ‘Hayır’ kullanacak. Sadece evimizin değerini istiyoruz” dedi.

Kamulaştırma mağdurları, Çarşamba günü AK Parti Rize İl Başkanlığı önünde toplanmak üzere dağıldı.

DHA