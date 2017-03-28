Şehitleri bile ayırdılar!

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve kardeşleri için getirilen askerlikten muafiyete ‘ayrımcılık’ dedi. AKP’den CHP liderine ‘Yalancı’ suçlaması gelse de Fikri Işık kararı doğruladı...

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve kardeşleri için getirilen askerlikten muafiyete ‘ayrımcılık’ dedi. AKP’den CHP liderine ‘Yalancı’ suçlaması gelse de Fikri Işık kararı doğruladı...

İktidarın sadece 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve kardeşleri için getirdiği askerlikten muafiyet, terör örgütleri için canını feda eden şehitlerin ailelerinde büyük üzüntü yarattı. CHP yapılan ayrımcılığı sert eleştirmiş hatta partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz şehitlerinin kardeş ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacak. Ama PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak. Bu düzenlemeyi getirenler haindir. Şehitler arasında ayrımcılık yapandan ülkeye hayır gelmez” demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AKP'den “Yalancı” suçlaması yapıldı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ben hukukçuyum. Kılıçdaroğlu ya yalancı ya da cahildir. Şehitler arasında ayrım yapan bir yaklaşım akla ziyan yaklaşımdır” demişti.

CHP’DEN KANUN TEKLİFİ VE ÖNERGE

Bu tartışmaların ardından ayrımcılığın ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu ve CHP'li tüm vekillerin imzasının bulunduğu bir kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise konuyu TBMM'ye taşıdı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan Işık verdiği yanıtta, Askerlik Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle şehit yakınlarına tanınan askerlik muafiyetinin, mecburi askerlik hizmetini yerine getirirken şehit olanların yakınlarıyla sınırlı olduğunu söyledi.

‘MECBURİ ASKERLİK HİZMETİ YAPAN'

Işık yazılı açıklamasında, “Uygulanan muafiyet halen mecburi askerlik hizmetiyle sınırlı olduğundan şehit veya malul olan muvazzaf, sözleşmeli personel (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) devlet memurları, işçiler, geçici köy korucularının çocukları ve kardeşlerini kapsamamaktadır” diyerek sadece 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların çocukları ve kardeşlerinin askerlikten muaf olabileceğini belirtti. Bakan'ın cevabından sonra CHP'li Gök şöyle konuştu: “Bakan Işık itiraf etti. AKP temsilcileri Kılıçdaroğlu'nu ‘yalancılıkla' suçlayıp pervasız bir tutum sergilemişti. İktidar kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'dan özür dilemek zorundadır. AKP bu ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır.”