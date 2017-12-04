Siirt’teki operasyonda ilk kez bulundu

Siirt' in Eruh ilçesi' ne bağlı Akmeşe köyü kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bölgede ilk kez iki adet Bangalore torpido adı verilen zırhlı araçların geçişi sırasında kullanılan basmalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 18 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda ilk kez PKK’nın kullandığı iki adet ‘Bangalore Torpido’ adı verilen zırhlı araçların geçişi sırasında kullanılan basmalı patlayıcı düzeneği de bulundu.



Bölgede ilk kez ele geçirildi

Akmeşe köyü kırsalında 18 sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmatları tanıtan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, silahları tek tek tanıtarak, “Güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonda PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Buradaki patlayıcı düzenekleri görmektesiniz. Buradaki zaman ayarlı patlayıcıların çalışır durumda ve zamanları da işlemektedir. Bu tür elektronik patlayıcı düzenekten yaklaşık 300’e yakın ele geçirdik. Diğer taraftan bölgede ilk kez ele geçirilen Bangalore Torpido dediğimiz; her biri 1.5 metre uzunluğunda ve içerisinde 6.5 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcıya sahip bir torpido, bunlar hemen gördüğünüz araçlara yönelik basma düzenekli bombaları ele geçirdik ve bunlar ilk kez bu bölgede ele geçiriliyor” diye konuştu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ve Pervari ilçelerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin basın açıklaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığında, operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcıların teşhir edildiği basın açıklamasında konuşan Atik, 9 Eylül'de merkeze bağlı Kemerli köyünün eski muhtarını katleden terörist gruptan 3'ünün, arazide 7 gün 24 saat faaliyet yürüten kahraman komando timleri ve güvenlik koruyucuları tarafından 16 Kasım'da etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Her zaman devletinin yanında olan Siirt halkının büyük desteği, istihbarat birimlerinin titiz ve fedakarca çalışmaları neticesinde bölgede barınma arayışı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensuplarının peşini bırakılmadığına dikkat çeken Vali Atik, “İlimiz Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında bulunan Akmaşe bölgesinde 30 Kasım tarihinden itibaren çok kapsamlı bir operasyon icra edilmiştir. Operasyona, Jandarma Özel Hareket (JOH) timimizle birlikte güvenlik koruyucularımız ve 3'ncü Komando Tugayımızın seçkin birlikleri katılmıştır. Hazırlık safhasıyla birlikte yaklaşık bir hafta süren operasyonda, bölücü terör örgütünün bölgemizde kış üslenmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak şekilde toplam 18 sığınak ve barınak tespit edilerek tamamen kullanılamaz hale getirilmiştir” dedi.

“Amansız mücadelemiz devam edecek”

Operasyonda, ele geçirilen ve önemli bir kısmı Cumhuriyet Savcımızın talimatı ile taşınamayacağından dolayı bulunduğu yerde imha edilen malzemelerin dışında kalan tüm silah, mühimmat ve diğer malzemeleri sergilediklerini anlatan Vali Atik, “Terör örgütüyle, Siirt genelinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadelemiz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devam edilecektir. Huzurlarınızda kararlı ve üstün bir performansla her türlü arazi ve iklim koşullarında halkımızın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan tüm güvenlik gücü mensuplarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ele geçirilen silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri sayesinde bölücü terör örgütünün hain emelleri ve planları bir kez daha boşa çıkarılmıştır” diye konuştu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Öte yandan operasyonda, 12 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet Bixi makineli tüfeği, bir adet RPG -7 roketatar, 16 adet el bombası 7 adet taarruz, 9 adet savunma, 2 adet Bangalore torpido, 2 adet antipersonel mayın, 188 kilogram amonyum nitrat/mazot, 500 gram C3 plastik patlayıcı, bin 550 gram A4 Plastik patlayıcı, 6 metre patlayıcı düzeneği, 131 adet elektrikli fünye, 11 adet el bombası fünyesi, 2 adet antipersonel mayın fünyesi, 11 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 adet RPG -7 roketatar sevk fişi, 8 bin 35 adet Kaleşnikof mühimmatı, 250 adet Bixi mühimmatı, 52 adet uçaksavar mühimmatı, 15 adet Doçka mühimmatı, 39 adet tabanca fişeği, bir adet M-16 şarjörü, 42 adet Kaleşnikof şarjörü, 14 adet el telsizi, 4 adet telsiz, 7 adet telsiz anteni, 515 metre kablo, 1 adet cep telefonu, 30 adet battaniye, 5 adet uyku tulumu, 5 adet panço, bin 300 metre Naylon, 43 adet 12 kilogram büyük tüp, 23 adet küçük tüp, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 2 bin 100 kilogram un, 500 kilogram bulgur, 600 kilogram küp şeker, 350 kilogram makarna, 500 kilogram pirinç, 130 kilogram toz şeker, 155 kilogram peynir, 55 kilogram çay, 20 kilogram maya, 60 kilogram helva, 55 kilogram zeytin, 50 adet çatal ve kaşık, 5 kilogram tütün, 57,5 kilogram salça, 25 kilogram tahin, 25 kilogram reçel, 425 kilogram muhtelif diğer yiyecek malzemesi, 380 adet muhtelif yaşam, gıda ve sağlık malzemesi ile çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. (İHA/DHA)