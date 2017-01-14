Skandal afiş!

TBMM’deki görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara'da bazı yerlere üzerinde Erdem'e yönelik ağır hakaretlerin olduğu afişler asıldığını açıkladı. Gök, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden MOBESE kayıtlarının incelenmesini istediklerini ve suç duyurusunda bulundukları söyledi. Gök şöyle konuştu:
“Bu alçaklığı yapan, bu şerefsizlerin arkasındaki kimse, toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran, nefret söylemiyle bir iftirayı yaymaya çalışan bu anlayış, Meclis başkanlığı tarafından da kınanmalı. Hangi yerden güç almışlardır da, bu hedef haline getiren bir tablo sergilenmiştir. Kimdir arkasındaki güçler.”
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, yapılanın tam bir provokasyon olduğunu belirterek, Erdem'in yaşanan olayla ilgisinin olmadığını söyledi ve ”Milletvekillerinin itibarına yönelik, gerçeklikle hiçbir alakası olmayan tamamen kışkırtmaya dönük bu tür yaklaşımları kesin bir dille reddediyor, kınıyoruz. En kısa adli takibatın yapılması konusunda gereği yerine getirilmelidir” dedi.