Gıda sektöründeki hilelere bir yenisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden eklendi. Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının Gölcük Donanma Komutanlığının “etler bozuk” uyarısı üzerine değiştirip teslim ettiği yeni parti 1.950 kilo etten alının örneklerde at eti tespit edildi. Etler buzhanede muhafaza altına alındı.

Skandal iddia: Askeriyeye at eti satıldı

Gölcük Donanma Komutanlığı’na 1.950 kilo etten alınan örneklerde at eti tespit edildiği öğrenildi. Sonsöz gazetesinden Orhan Uğuroğlu’nun haberine göre; Türkiye'deki çeşitli askeri birliklere sevk edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı Erzurum iç tedarik Bölge Başkanlığı tarafından Ekim 2015 tarihinde 300 tonluk et ihalesinde yapıldı. İhaleyi kazanan Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının Gölcük Donanma Komutanlığı’na teslim ettiği 1.950 kilo et şikayet konusu oldu ve firmaya haber verildi. Firma yetkilileri Gölcük'te etlerin muhafaza koşullarını Donanma Komutanlığı yetkilileri ile birlikte kontrol ederek bir sorun olmadığını görünce şikayet konusu etleri değiştirmeyi kabul ettiler.

1.950 kilo yeni parti et Pınarsan Gıda tarafından Donanma Komutanlığına teslim edildi. Bu yeni parti etten örnekler mevzuata uygun şekilde muayene kabul komisyonu tarafından alınarak Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan tetkiklerde at eti çıkınca 1.940 kilo et buzhanede muhafaza altına alındı. Pınarsan Gıda adlı Mersin firmasının itirazı üzerine muayene kabul komisyonu tarafından ikinci kez alınan örnekler bu kez Bakanlığın Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca 3. Örnek de Kocaeli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Gölcük Donanma Komutanlığı, muayene kabul komisyonunun dikkati ve görevini eksiksiz yapması sayesinde ortaya çıkarıldı. Gölcük'te at etinin ortaya çıkması üzerine bu bilgi Gölcük Donanma Komutanlığı tarafından ihaleyi yapan Milli Savunma Bakanlığı Erzurum iç tedarik Bölge Başkanlığına da bildirildi ve 300 ton etin dağıtıldığı tüm askeri birlikler bu parti etlerin ikinci ve üçüncü tahlil sonuçları çıkıncaya kadar yemeklerde kullanılmaması uyarısı da yapıldı. Askeri kaynaklar olayı doğruladı ve tahlil sonuçları at eti olduğu yönünde kesinleşirse Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli yasal işlemlerin de yapılacağını vurguladılar.