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Son dakika… AKP’li başkana silahlı saldırı

Niğde'nin Altunhisar İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Başkan Sarı kolundan, o sırada meydandan geçen 12 yaşındaki Celil Acar da başından ağır yaralandı. Kimliği tespit edilen saldırgan her yerde aranıyor.

13:2720 Nisan 2017
Gündem
Son dakika… AKP’li başkana silahlı saldırı
Niğde'nin Altunhisar İlçesinin AKP'li Belediye Başkanı Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Başkan Sarı kolundan, o sırada meydandan geçen 12 yaşındaki Celil Acar da başından ağır yaralandı. Kimliği tespit edilen saldırgan her yerde aranıyor.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçe meydanında yaya olarak giden Başkan Erdal Sarı ile karşılaşan Bayram Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek 4 el peş peşe ateş etti. Başkan Sarı kolundan yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen orta okul öğrencisi Celil Acar’ın da başına kurşun isabet etti.

FOTO:DHA- Saldırıda yaralanan çocuğun durumun ciddiyetini koruyor.

FOTO:DHA- Saldırıda yaralanan çocuğun durumun ciddiyetini koruyor.

Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Hasildemir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Celil Acar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor. Başkan Sarı’nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.’yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi. (DHA)

 

Son güncelleme: 14:2220.04.2017
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