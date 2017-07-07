Son dakika haberi… Bakan Bozdağ: 15 Temmuz sürecinde 50 bin 504 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz´dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapılmış durumda. 615 kişi gözaltında, firarda olan 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var. 50 bin 504 kişi tutuklu" dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat´ta 2´nci kez düzenlenen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Yurtları Fuarı ve Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katıldı. Yozgat Cumhuriyet Alanı´nda düzenlenen fuar açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, açılışı yapılan İş Yurtları Fuarının hayırlı olması dileğinde bulunarak, hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra topluma kazındırılmalarının önemini vurguladı.

Bozdağ, “Allah kimseyi cezaevlerine tutuklu veya hükümlü olarak düşürmesin, gerçekten orada yaşayan insanların durumu hepimizden farklı bir durum. Onların cezaları bir yandan infaz edilirken, öte yandan cezaların infazını müteakip topluma kazandırılmaları, toplumun içinde onurlu bir birey olarak yeniden yer almaları son derece önemlidir. Ama maalesef ceza ve infaz kurumlarında cezasını infaz eden veya tutukluyken tahliye olan kişilerin iş bulma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını hep beraber görüyoruz. Buradan iş adamlarımıza ve işveren herkese ayrı ayrı çağrıda bulunuyorum. Ceza infaz kurumlarından çıkan vatandaşlarımıza iş konusunda yardımcı olmak onların yeniden cezaevlerine dönmelerini önlemek konusunda çok büyük bir hizmet etmek, topluma yardımcı olmak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYADA NE ÇIKIYORSA ONU ANLIK İNCELİYORUZ’

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir medya tarama sistemi kurduklarını ifade eden Bakan Bozdağ, “Cezaevleri ile ilgili gün içerisinde sosyal medyada yazılı ve görsel medyada ne çıkıyorsa anlık inceleniyor. Eğer doğruysa onlarla ilgili işlem yapılıyor doğru değilse de ona ilişkin gerektiğinde açıklamalar yapılıyor ve böylelikle bütün iftiraları, yalanları, ihbar ve şikayetleri yakından takip eden özel de bir birim kurduk. Ama bugüne kadar bu çıkanlardan aslı olan hiçbir şey çıkmadı. Sadece bazı çarpıtmalar çıktı. Onunda üzerine gittik. Bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz” dedi.

‘AÇLIK GREVLERİNİ SONLANDIRIN’

Cezaevlerinde açlık grevinde bulunan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça´nın sürekli Türkiye´nin gündeminde olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Burada özellikle ifade etmek isterim ki, ceza ve tutuk evlerinde bulunan bütün tutuklu ve hükümlüler, ailelerinin devletimize emanetidir. Onların canlarından, sıhhatlerinden her türlü ihtiyaçlarının temininden devletimiz sorumludur ve bizler de bu görevi yerine getirmekle mükellefiz. Bu iki kişinin de çok yakından takip edildiğini, sağlıklarının ve diğer ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini buradan Türkiye kamuoyunun özellikle bilmesini istiyorum ve ayrıca da diyorum ki; Bu açlık grevin sonlandırın. Böyle bir hak arama yolu olmaz” dedi.

‘FETÖ KAPSAMINDA 168 BİN 801 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLİM YAPILDI’

Türkiye cezaevlerinde 15 Temmuz´dan bu yana tutuklanan darbeci ve FETÖ terör örgütü ile ilgili verileri paylaşıp rakamlar veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu ana kadar, 15 Temmuz´dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapılmış durumda. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var. 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış. Bir kısmı da, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış. Bu rakamları şunun için veriyorum; kamuoyunda şöyle bir algı var, `Herkes tutuklanıyor veya gücü olan serbest bırakılıyor. Gücü olmayan tutuklanıyor gibi. Bu algıyı özellikle Fetullahçı Terör Örgütü ve diğer terör örgütleri ve Türkiye aleyhinde çalışan çevreler oluşturuyor. Rakamlar ortada, şu anda adli kontrolle serbest bırakılmış kişi sayısı neredeyse 57 bin civarında, 57 bin kişi var. Türkiye´de 2 kişi üzerinden bu tartışma yürütüldü. İki kişi tahliye oldu efendim sanki herkes böyleymiş gibi. Halbuki onlar, diğer 56 bin civarında insandan sadece ikisi. 56 bini tartışan var mı. Yok. Bu tartışanlar da buradan yargıyı yıpratmak, iktidarı yıpratmak için bunun tartışmasını yapıyor. Rakamlar ortada. Dolayısıyla herkese kanunların eşit uygulanması lazım, eşit uygulanıyor. Eşit uygulandığında da, şöhretli bir aileye yakın veya onlardan biri olmak sanki ayrıcalık gibi takdim ediliyor, eşitliğin dışına çıkılmış gibi takdim ediliyor. Bilmenizi isterim ki, bütün bunların tamamı bir algı operasyonudur, Türkiye´de yanlış algı oluşturmaya dönük bir çabadır. Türk yargısı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde, darbe teşebbüsü sırasında ve darbe teşebbüsü sonrasında büyük bir hukuk mücadelesi, büyük bir adalet mücadelesi vermiştir” dedi.

‘ADALETİ İSTİSMAR İÇİN YÜRÜYENLERE SORUYORUM’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan `Adalet Yürüşüşü´ne de değinen Bakan Bozdağ, “Adaleti istismar için yürüyenlere soruyorum; Yaklaşık 15 milyon adli işlem arasında bu millete haksızlık yapıldığını düşündüğünüz kaç tane dosya var? 15 milyon adli işlem yapılıyor, gösterebiliyorlar mı bir örnek? Gösteremiyorlar. Bir tane konuyu siyaseten istismar etmek için öne çekip onun üzerinden yaklaşık 15 milyon konuda yapılan çalışmaları ve adalete uygun, hukuka uygun verilmiş kararları yok saymak Türk yargısını mahkum etmek, Türk yargısına yapılmış en büyük saygısızlıktır, en büyük hakarettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

‘AB İFTİRALARLA DOLU RAPORLA KARAR VERDİ’

Bakan Bozdağ, Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararın saygınlığı, değeri olmayan bir rapor olduğunu belirtirken, “Türkiye, bu raporu ve içindeki iftiraları dikkate almayacak. O raporu hazırlayan müfteriye geri gönderecektir. Bu raporu hazırlayan raportör, Kandil ile kol koladır, Pensilvanya ve onun teröristleri ile kol koladır. Türkiye´ye düşmanlık eden teröristlerle, Türkiye’de eylem yapan teröristlerle kol koladır. PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin görüşlerinin Avrupa raportörünün raporunda, Avrupa raportörün görüşü olarak Avrupa Parlamentosuna sunulduğunu görüyoruz. Buradan çok net söylüyorum bunlar tamamıyla bu terör örgütlerinin görüşlerinin, raportörün imzasıyla sunulmasından ibarettir” diye konuştu.

Bozdağ, konuşmasının ardından, HSK üyeleriyle birlikte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Yurtları Fuarının açılışını yaptı. Stantları gezin Bakan Bozdağ, ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra, Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. DHA