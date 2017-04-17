Son dakika haberi Flaş OHAL kararı! 3 ay daha uzatılıyor

MGK ardından toplanan Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar sonrası OHAL yeniden uzatılması gündeme geldiği ve kararın TBMM gönderildiği açıklandı. OHAL, TBMM'de geçerse OHAL'de 4. dönem başlamış olacak. 3. dönem OHAL süresi 19 Nisan'da sona erecek yeni dönem başlayacak.

Referandumun ardından dün, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği MGK, ardından Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu ardından yapılan açıklamada “OHAL'in bir kez daha uzatılması kararı alındı. Kararın TBMM’ye gönderildiği ifade edildi

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OHAL’in uzatılmasına yönelik tavsiye kararının MGK’da alındığı ve Bakanlar Kurulu’nda onaylandığı ifade edildi.

OHAL 20 Temmuz’da ilan edilmiş, Temmuz ve Ekim 2016 ve Ocak 2017’de olmak üzere 3 kez uzatılmıştı. Dün yeniden uzatılmasıyla OHAL’de dördüncü dönem başladı ve Türkiye olağanüstü hal dönemini böylece bir yıl yaşamış olacak.

KURTULMUŞ: TBMM ONAYIYLA OHAL 3 AY DAHA UZATILACAK

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

“Bu seçim kampanyasıyla ilgili 4 temel değerlendirmenin önemli olacağını düşünmekteyim.”

“Katılımın yüksekliği… Yaşlı, çocuk, sakat herkes demokratik bir şekilde katılıma ortak oldular.”

“Türkiye gelişmiş bir şekilde referandum kampanyası geçirdi. Son derece olgun, keyifli, barışçıl bir şekilde kampanya süreci geçirdik. Bu referandumla Türkiye önemli kazanımlar elde etti.”

“Seçim güvenliği ve her sandığın sonuçları alınarak il ve ilçe seçim kuruluna olaysız şekilde ulaştırılmıştır.”

“En çok önemle altını çizerek üstünde duracağım konu Türkiye’de, anayasa yapma ve değişikliği… Hep askerlerin dipçikleriyle önü kesilmiştir. Şimdi bütünüyle sivil iradeyle Türkiye çok önemli yönetim sistemi değişikliği ortaya koydu. Kazanan millettir.”

“Bundan sonraki süreçte TBMM üzerine düşen, uyum sürecini geçirmek. YSK kararından sonra hemen uygulamaya konulacak. Uyum sürecini parlamentonun hızlı çalışarak geçireceğimizi biliyorum. Yeni yönetim sistemimiz Türkiye için hayırlı olsun.”

“Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde MGK toplantısı yaptık. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra OHAL, Bakanlar Kurulu toplantımızda ele alındı. Bugünden itibaren 3 ay uzatılması için Bakanlar Kurulu’na verildi. İmzalandı. TBMM onayıyla OHAL 3 ay daha uzatılacaktır. Türkiye 15 Temmuz’da darbenin kıyısından dönmüştür. Devletin içine sızmış olan FETÖ’cü eşkıyalar başta olmak üzere terörle mücadeleye girilmiştir. Devletin içine sızmış olan ayaklarının temizlenmesi, finans kaynakları için OHAL’ın uzatılması gerekmekteydi. Terör örgütüyle mücadele sürdürülmeli. Bu sadece hükümetin değil, Tükiye’nin milli güvenlik meselesidir.”

SONUÇLARA GÖLGE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

“Bununla ilgili muhatap YSK’dır.. Bu konuda taraf değiliz. YSK gerekli açıklamayı yapmıştır.”

“RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIĞI AN CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN İSTERSE AK PARTİ’YE ÜYE OLABİLİR”

“YSK’ya itirazlar olacak tamamlanması süre alır. Sonra YSK resmen seçim sonuçlarını ilan edecek. Resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı isterse Ak Parti’nin üyesi olabilir. Hiçbir engel kalmıyor istediği zaman partiye üye olabilir.”

“18 maddenin bir an evvel yasalaşmasıdır. Bu aziz millet işinin sahibidir. Milletimiz bu süreçte ne şekilde karar verirse, TBMM halleder halledemezse millete gidebilir. Türkiye’nin bundan sonra hakimi de, sahibi de, sözünde sahibi millettir. Zaman zaman belli konularda milletin görüşüne gidilebilir.”

“Bu yapılan parti seçimi değildir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde her hangi partinin önceki seçimlere göre kıyaslanması doğru değildir. Bu halk oylamasıdır. Diğer yerel ve genel seçimlerle karıştırmamak lazım.”

AB İLE İLİŞKİLER – VİZESİZ SEYAHAT

“Mayıs ayı içerisinde Avrupa Birliği ile görüşeceğiz. Her gün binlerce ifade edilen göçmenler neredeyse sıfıra inmiştir. Türkiye üzerine düşeni yapmıştır. Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarına vize olayında ipe un serdiler. Bunları tekliflerimizi Mayıs’ta onlara ileteceğiz, konuşacağız.”