Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre biri polis biri adliye görevlisi 2 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre biri polis biri adliye görevlisi 2 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...

İzmir’de Bayraklı’da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı C kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis biri adliye çalışanı iki şehit, 11 yaralı olduğu öğrenildi. Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor. Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.

