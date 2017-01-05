Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre biri polis biri adliye görevlisi 2 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...
Gökmen ULU
16:185 Ocak 2017
Gündem
Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı
İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre biri polis biri adliye görevlisi 2 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı...

İzmir’de Bayraklı’da bulunan adliyenin  hakim ve savcıların kullandığı C kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis biri adliye çalışanı iki şehit, 11 yaralı olduğu öğrenildi. Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor. Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.
kroki

 

İLGİLİ HABERİzmir'deki patlamadan ilk görüntülerİzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

 

Son güncelleme: 17:3405.01.2017
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar