Son dakika haberi… Kritik MGK Bildirisi yayınlandı!

MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'te gerginliği azaltma bölgesinde gözlem misyonunu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep ile Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlene Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

MGK’nın ardından yayımlanan bildiride TSK’nın İdlib’de gözlem görevini başarıyla sürdürdüğü belirtilerek Afrin sinyali verildi.

Bildiride şöyle denildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi’nde ‘gözlem misyonu’nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep’le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir”

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