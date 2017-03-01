Son dakika haberi… ÖSO ve YPG Menbiç’te çatışıyor

Türkiye'nin desteklediği Fırat Kalkanı güçleri ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG arasında çatışmaların şiddetlendiği, Menbiç yakınlarında bazı köylerin ÖSO'nun eline geçtiğini iddia edildi. Türkiye top atışlarıyla ÖSO'ya destek verirken, IŞİD de Menbiç’in güneyindeki YPG hedeflerine yönelik saldırı başlattı.

Türkiye'nin desteklediği Fırat Kalkanı güçleri ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG arasında çatışmaların şiddetlendiği, Menbiç yakınlarında bazı köylerin ÖSO'nun eline geçtiğini iddia edildi. Türkiye top atışlarıyla ÖSO'ya destek verirken, IŞİD de Menbiç’in güneyindeki YPG hedeflerine yönelik saldırı başlattı.

Sputnik’in iddiasına göre, Menbiç'in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ABD'nin destek verdiği ve omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma çıktı. Türkiye’nin top atışlarıyla ÖSO’ya destek verdiği iddia edildi.

ÖSO’ya bağlı unsurların YPG’den ele geçirilen köylere girerek çektirdiği fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. IŞİD’in kısa süre önce boşalttığı Menbiç batısındaki bu köylere, bir diğer terör örgütü olan YPG’nin yerleştiği belirtiliyordu.

Türkiye geçtiğimiz günlerde El Bab operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. IŞİD’in elindeki en büyük Suriye kenti olan Rakka’ya Türkiye destekli unsurların mı, yoksa YPG’nin mi yöneleceği konusunda ABD Yönetimi ile temaslar sürüyor.

Türkiye, Rakka’nın IŞİD’den kurtarılmasının yanı sıra, ABD’nin verdiği söz doğrultusunda YPG’nin de Menbiç’i tekrar yerel Arap güçlere devredip Fırat’ın doğusuna çekilmesini bekliyor. Bu sözün gerçekleşmemesi halinde Fırat Kalkanı güçlerinin Menbiç’e yöneleceği açıklanmıştı.

Bu arada Suriye rejim güçleri de, El Bab bölgesinde ÖSO ile daha önce anlaşmaya varılan sınıra ulaşıp batıya doğru ilerlemeye başladı. Bu nedenle Fırat Kalkanı güçlerinin, IŞİD’in elindeki topraklarla bağlantısının geçtiğimiz günlerde kesildiği bildiriliyor. ÖSO’nun IŞİD’in elindeki topraklara girmesi için ya rejimin veya YPG’nin kontrolündeki bölgeden geçmesi gerekiyor.