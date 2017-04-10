Son dakika haberi… YSK’dan tercih açıklaması

YSK, tartışılan yanlış yere mühür basarsak oyumuz geçersiz mi olur sorusuna açıklık getirdi. İşte açıklama...

Sosyal medyada vatandaşlar mührü, tam Evet yazısının üzerine mi ya da tam Hayır yazısının üzerine mi basmalıyız yönünde tartışmalara girmişti. Oy ve Ötesi Derneği’nin nasıl oy kullanılmalı başlıklı çalışmasında kullandığı görseller kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İKİSİ DE GEÇERLİ



Son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin Halkoylamasında “TERCİH” mührünü oy pusulasında “EVET” veya “HAYIR” yazılarının üzerine basmamaları gerektiği yoksa oyların geçersiz sayılacağı yönünde asılsız ve yanlış haberler dolaşmaktadır.

Birleşik oy pusulasında “EVET” için beyaz, “HAYIR” için kahverengi bölümler ayrılmıştır.”TERCİH” mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazının üstüne de denk gelse) basılması yeterlidir.

Kamuoyuna duyurulur.