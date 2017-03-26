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İzmir Haberi: 112 ambulans istasyonu yandı

112 ambulans istasyonu yandı
09:2526 Mart 2017
Son Dakika Haberi
112 ambulans istasyonu yandı
112 ambulans istasyonu yandı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, 112 ambulans istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında istasyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii'nde bulunan 1 No'lu 112 ambulans istasyonunda çıktı. Alevleri farkeden çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında istasyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın sırasında istasyon ekibinin hasta sevki yaptıkları belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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