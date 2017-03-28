4 aylık bebek, beşiğinde ölü bulundu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, Suriye uyruklu ailenin 4 aylık bebeği, beşiğinde ölü bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu İman Kadir, 4 aylık bebeği Emine'yi beşikte hareketsiz bulunca, komşularına haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik Emine'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emine bebeğin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

DHA