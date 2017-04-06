4,5 ton fındık çalındı

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde Mustafa Kolaşalı'ya ait depoda bulunan 5 ton fındığın 4,5 tonu çalındı.

Fındık üreticisi Mustafa Kolaşalı'ya ait Ferizli Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan depodaki 5 ton fındıktan 4,5 tonu çalındı. Yapılan incelemede hırsızların alarmı devre dışı bıraktığı, güvenlik kamerası sistemini söktüğü tespit edildi. Mustafa Kolaşalı yaklaşık 20 gündür depoyu açmadıklarını belirterek, "Bugün depoyu açtığımızda fındığın çalındığını fark ettik. Olayı polise bildirdik. Ancak alarmın devre dışı bırakıldığını, kameraya ait sistemin de söküldüğünü gördük. Kapının da hiç zorlanmadığı, elektrik panosunun kurcalandığı anlaşılıyor" dedi.

Polis işyerinde incelemede bulunarak, delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA