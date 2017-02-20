Adana'nın kadın vatmanları

ADANA Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistemi'nde, 4 kadın vatman olarak görev yapıyor.

Belediye otobüslerinde 120 kadın şoföre istihdam sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistem'de de kadınlara görev verdi. Vatman koltuğunda oturan Simge Özkan, Gülten Kaya, Nazlı Baştuğ ve Gülşah Çinçin, demiryoluna zarafet katıyor. 13.5 kilometrelik güzergahta 06.00- 23.00 saatleri arasında 13 istasyonda toplu ulaşım hizmeti veren Adana Hafif Raylı Sistemi'nde görev yapan kadın vatmanlar, bu işin hem yorucu hem de dikkat gerektirdiği için kolay olmadığını söyledi. En çok duraklarda yolcuların sıkışma riskine çok dikkat eden vatmanlar, saatte 80 kilometre hız yapabilen, 81 metre uzunluğunda, 123 ton ağırlığındaki tramvayı kumanda koluyla kontrol ediyor. Kolu öne iterek tramvayın ileri, geri çekerek durmasını sağlayan vatmanlar, meraklı vatandaşların sorularını sabırla cevaplandırırken, güler yüzlü davranışlarıyla sempati topluyor.

DHA