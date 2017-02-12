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Tekirdağ Haberi: Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
17:2312 Şubat 2017
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Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı

 ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48'de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden daha büyük olan deprem, Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi.
Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale'de de halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda hasara neden oldu.

DHA

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