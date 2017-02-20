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Şanlıurfa Haberi: Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu

Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu
18:2520 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu
Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu

ŞANLIURFA'da, kurcaladığı babasına ait tabancanın ateş almasıyla bacağına kurşun isabet eden 11 yaşındaki Muhammed Fadıl A. yaralandı.
Olay, bugün öğleden Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Fadıl A., evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı kurcaladı. Tabancanın ateş almasıyla sol bacağına kurşun isabet eden çocuk yaralandı. Silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA

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