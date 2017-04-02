Bakan Müezzinoğlu, Soma'da 'evet' oyu istedi (2)

MANİSA'DA MAKEDONYA GÖÇMENLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Soma ve Kınık ilçelerinden sonra geçtiği Manisa'da Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma Derneği (MakGöç) üyeleri ile Malta Mahallesi'nde bir araya geldi. Bakan Müezzinoğlu, mahalle girişinde Mak-Göç Başkanı Eyüp Deniz ve göçmenler tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Müezzinoğlu, konfeti ve meşalelerle dernek binasının önüne geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Mak-Göç Dernek Başkanı Eyüp Deniz ve göçmenler katıldı.

Müezzinoğlu, konuşmasının başında sandalyeye çıktı. ^"Yukarıdan bakabilmek için değil sizinle göz göze gelebilmek için sandalyeye çıktım" diyen Bakan Müezzinoğlu, göçmenlerle bir araya gelmenin kendisine huzur verdiğini söyledi. Müezzinoğlu, Balkanlar'da Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevildiğini anlattı. Balkanlar'a CHP'lilerin gitmediğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, CHP'nin önde gelen bir ismiyle yaptığı konuşmayı anlatıp şöyle dedi:

"'Atatürk'ten geçiniyorsunuz. Atatürk'ü kullanıyorsunuz, onun Manastır'da okuduğu okulun anı defterinde sizden birinin yazısı var mı' diye sordum. Oturdu düşündü. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısı var' dedim. Bizim, bu milletin gönül tahtalarında izimiz var. Milletin gönlünde izi olan günü gelince harmanda da yüzü olacak."

Kendisinin de Batı Trakyalı olduğunu dile getiren Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Balkanların insanı mütevazidir, merhametlidir, mert ve cesurdur. Aralarından hain çıkmaz. Oradan çıksa vatanperver çıkar. Vatan için, milleti için medeniyeti için gerektiğinde canını feda etmek gerekiyorsa bu millet için canını feda eder. Bunun en yakın örneği 15 Temmuz'da yaşandı. Hainler, bu milletin kaderi ile oynamak istedi. Belirli güç odaklarının uşaklığını yapmak istediler. Bu millet, 'Kaderimle oynatmam, hainlere fırsat vermem' dedi. Sokağa döküldü. Yerli ve milli duruşu olan tüm vatandaşlarımız döküldü. 'Bu ülkenin vatandaşı olmayabilirim, bu büyük milletin medeniyetiyim' diyerek meydanlara çıktı. Balkanlar, 'Türkiye güçlüyse ben burada güçlüyüm' diyor. Onlar bu milletin dik duruşuna bakıyor. Son 15 yıldır büyük hedefler var. Milletine inanan, bağımsızlık mücadelesi vererek bu genç cumhuriyeti kuran kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Bu millete muasır medeniyet üzerinde yer yakışır.' Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Almanya, Hollanda ile Batı ile yarışacak noktaya gelmemiz lazım. CHP'li kardeşlerime 'Atatürk'ün gölgesinde yatarak bu iş olmaz. Milletle olur, halkın birlikteliğiyle olur' diyorum. O senin bugün sırtını dayandırdığın güç odakları Erdoğan'a 'Muhtar bile olamazsın' diyordu. Biz de diyorduk ki 'Onların ne dediği önemli değil, milletimiz ne diyor. Milletimizi gönül bahçesindeki izimiz önemli' dedik. İnşallah 17 Nisan'dan sonra artık millet ne derse bu ülkede o olacak. Kaderimize, bu ülkenin geleceğin beraber sahip çıkacağız. Almanya, Hollanda rahatsızsa bırakalım rahatsız olsun."

Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasının ardından eski Fenerbahçeli futbolcu Aygün Taşkıran, Bakan Müezzinoğlu'na Maltaspor forması ve mesir macunu verdi.

Nermin UÇTU – Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

DHA