Başbakan Yıldırım: Şimdi değişim vakti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Kütahya'da yaptığı konuşmada ' Allah'a şükürler olsun ki her açıdan güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüktük, aşımızı çoğalttık. 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Evet şimdi değişim vakti' dedi.

Uçakla Altıntaş İlçesindeki Zafer Havalimanı'na inen Başbakan Binali Yıldırım, buradan otobüsle Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'na geldi. Yıldırım, meydanda toplanan coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yaptı. AK Parti hareketinin 15 yıldır hakkı hakim kılmak için, adaleti tesis etmek için mücadele ettiğini söyleyen Yıldırım, 'Yüreğimizde millet sevdası arkamızda sizlerin duası hiç ama hiç eksik olmadı. Milletle beraber Türkiye'yi büyüttük. Kazanımları hakça dağıttık. Garip gurabanın dostu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim' diye konuştu.

HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ

Başbakan Binaili Yıldırım, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduklarını, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Biz bu topraklara aşkla bağlıyız. İşimiz hizmet gücümüz millet. Biz gençlerimiz geleceğe umutla baksınlar diye siyaset yapıyoruz. Annelerimizin gözlerindeki umut çoğalsın diye siyasetteyiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Devletimizi milletle birlikte güçlendirmek için siyasetteyiz. Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz.'

'8 MİLYONA İŞ, AŞ SAĞLADIK'

İktidara geldiklerinden bu yana sessiz devrimler yaptıklarını, hayal edilmeyenleri gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

'Allah'a şükürler olsun ki her açıdan güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüktük aşımızı çoğalttık 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Allah bize bir daha o geçmiş kötü günleri göstermesin, fakirliği bu millete bir daha yaşatmasın. Allah bu millete IMF kapılarında gitmeye mecbur bırakmasın. Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neden kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 70'li yıllar 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yılları oldu. Bu yıllarda Türkiye doğru dürüst karar alamadı. Bakanlar kurulunu bile toplayamadı. Devlet bütçesi açıklar verdi. Hazinemiz tam takır haline geldi. Kamu işletmeleri geriledi, yetersiz kaldı. Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'yi yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları önümüze çıkarılan engelleri aşa aşa yaptık. Sizinle yaptık.'

15 Temmuz'un milletin destan yazdığı gece olarak nitelendiren Yıldırım, 'Kütahya Zafer Meydanı'na ay yıldızlı bayrağı ile koştu. Alçakça gelenlere geçit vermediniz. Allah sizden razı olsun. Bayrağımıza demokrasimize ülkemize sahip çıktınız' dedi.

'MİLLETİN ONLARDAN BİR UMUDU YOK'

Siyasetçinin görevinin ülkesine hizmet etmek olduğunu söyleyen Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

'İki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine hayır diyenler, geçmişte memleketin yararına her hizmete, her yatırıma da hayır dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar. Çünkü onların siyasetten anladıkları bu. Ak Parti hizmet yapmasın, bu ülke ilerlemesin, bu milletin gönlünü fethetmesin bunun için çalışıyorlar. Onların işi yapmak değil yapılanı engellemektir. Üretmek için değil ürettirmemek için çalışırlar aslında. Milletin de onlardan bir umudu yok, bir beklentisi yok. Kütahyalılar bunlardan bir şey bekliyor musunuz Cevabınız (Evet yanıtı alınca) İstedikleri kadar hayır hayır diye bağırsınlar. Kütahya biliyor ne yapacağını. Ne zaman önümüze sandık gelse Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. Kütahya her zaman bizim yüzümüzü ak etti.'

'TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

Başbakan Yıldırım terör örgütlerinin 'Hayır' için çalıştıklarını söyleyerek şunları söyledi:

'Bakın sevgili Kütahyalılar, yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Buradan ilan ediyorum. Alçaklar PKK, FETÖ kol kola girmiş hayır diye kendilerini parçalıyorlar. Amaçları Türkiye terörle mücadelede başarılı olmasın, aman diyorlar 'hayır için çalışın, evet çıkarsa biz biteriz'. Kütahya ne diyor evet çıkacak sizde biteceksiniz. Kandiliniz sönecek FETÖ de hesabını verecek. Türkiye'nin önünü açacak sistem geliyor. Darbeci, vesayetçi zihniyetin memlekete hep zararı oldu. Memleketin kalkınmasını büyümesini hep geciktirdi. Türkiye yeni bir destan yazmaya, Türkiye muasır medeniyetler seviyesine yine giden aydınlık yarınlarını 16 Nisan Pazar günü açmaya hazırlanıyor. Evet şimdi değişim vakti. Artık istikrarla işimize, aşımıza, huzurumuza geleceğimize bakacağız. Zayıf iktidar dönemleri bitecek artık, iktidarın sahibi siz olacaksınız. Sandıkta seçeceksiniz güven oyunu sandıkta vereceksiniz. 5 yıl boyunca size hizmet edecek bir daha muhtıralar, darbe tehditleri, kapatma davası 15 Temmuzlar yaşanmayacak. Millet kazanacak, Türkiye kazanacak, daha çok demokrasiye, daha güçlü yönetime, daha bir dinamik sisteme evet diyecek. Söz de karar da sizin olacak, milletin olacak.'

Yıldırım konuşmasında son olarak, 'Bazıları hala bu düzen sürsün, vesayet devam etsin diyor. Birileri hala kapalı Türkiye hayali kuruyor. 15 yıldır bu hayallerinden vazgeçmediler. Bu davayı yok etmek, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyenler önümüze birçok engeller çıkardılar. İşte son denemeleri de 15 Temmuz FETÖ militanları millete saldırdı. İstiklalimize, istikbalimize saldırdı. Ama benim milletim teröristlere hak ettikleri cevabı verdi' dedi.

DHA