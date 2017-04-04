Beyaz Saray İdlib’deki kimyasal saldırıyı kınadı

Beyaz Saray, Suriye’nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı üzerine Beşar Esad’ı suçladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Obama yönetimindeki politikalar işaret edilerek Suriye’nin İdlib kentindeki sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü saldırı için Beyaz Saray’dan “Uygar dünyanın kınaması gereken bir saldırıdır” açıklaması yapıldı. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, “Beşar Esad Rejiminin haince yaptığı eylemler, bir önceki yönetimin zayıflığının ve çözüm üretememesinin bir sonucuydu. Başkan Obama, 2012 yılında kimyasal silah kullanımına karşı ‘kırmızı çizgi’ adımının atıldı ve daha sonra bu konuda hiçbir şey yapılmadı” dedi. Spicer’a Trump’ın tepkisi sorulduğunda ise “Trump yönetimi bu konu hakkında ne yapacağını söylemedi fakat güvenlik konusu bugün görüşülecek” dedi.

DHA