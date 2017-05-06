Bıçaklanan kepçe operatörü hastanede öldü

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ(Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, alacak konusunda çıkan tartışmada 28 yaşındaki Arif Ülkü'nün bıçakla yaraladığı kepçe operatörü 59 yaşındaki Bayram Karakartal, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Köyceğizköyü Mahallesi'nde geçen 28 Nisan'da saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; evli ve 2 çocuk babası, kahvehane işletmecisi Arif Ülkü, iddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası olan Bayram Karakartal ile alacak yüzünden tartıştı. Ülkü, iddiaya göre kahveden aldığı bıçakla Karakartal'ı yaraladı. Önce Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne ardından yapılan müdahale sonrası ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karakartal, yaşamını yitirdi. Karakartal, Köyceğizköyü Mahallesi'nde toprağa verildi. Olaydan 3 gün sonra jandarma tarafından yakalanan Arif Ülkü ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA