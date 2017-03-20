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Erzurum Haberi: Bıçaklı kavgaya şahit olan kadın bayıldı

Bıçaklı kavgaya şahit olan kadın bayıldı
20:2020 Mart 2017
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Bıçaklı kavgaya şahit olan kadın bayıldı
Bıçaklı kavgaya şahit olan kadın bayıldı

ERZURUM'da gençlerin bıçaklı kavgasına şahit olan ve 'Yapmayın' diyerek yalvaran bir kadın bayıldı. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, yaralı 3 genç hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yakutiye ilçesinin Cumhuriyet Caddesinde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kentin en işlek caddesinde gençlerin ellerindeki sallama tabir edilen bıçaklarla birbirlerine vurması, görenleri dehşete düşürdü. O sırada kızı ile birlikte olay yerinden geçen bir kadın gençlerin yanına gidip, 'Yapma yavrum' diye yalvardı ve çığlıklar atmaya başladı. Her iki gencin kan revan içinde kalması üzerine kadın olduğu yere yığılıp kaldı. Kadının kızı ise bu kez 'Anne, anne' diye bağırıp uyandırmaya çalıştı.
Bu sırada olay yerine gelen polisler kavga eden gençlere müdahale ederek ayırdı. Kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

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