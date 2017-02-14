(bilgilerle) Minibüste darp iddiasına tutuklama

MALTEPE'de lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K.K. "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından 35 yaşındaki kadın grafiker, ressam şüpheli A.A.K.K. "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK EYLEMİM OLMADI"

Mahkemede ifade veren A.A.K.K. olayın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Benim başörtülü arkadaşlarım var. Kesinlikle başörtüsüne yönelik bir eylemim olmadı. Kavga esnasında başörtüsü elimde kaldı. Ben Bostancı'dan minibüse bindim. Mağdure ön koltukta oturuyordu. Yanındaki bayanla başörtüsünü sayısaldan bölüm kazanmak için torpil nedeniyle taktığını söyledi. Ben zaten ağır depresyondayım. Aslında onların muhabbetine hiç müdahil olmamam gerekirdi. Ancak hastalığımın etkisiyle ona 'İnanıyorsan tak, inanmıyorsan torpil için takma' dedim. O da bana küfretti. Ben de sinir hastası olduğum için ona bağırdım. O ve arkadaşı bana bağırıp, beni biraz tartakladılar. Kendimi savunma amaçlı elimi salladım, başörtüsü elimde kaldı. Olaydan dolayı çok pişmanım. Karşı tarafla da barışıp uzlaşmak isterim. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI…

Sulh Ceza Hakimliği, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve tanıkların ifadesi, olay ve CD izleme görüntü tutanağını ve tüm dosya kapsamına göre şüpheli aleyhinde kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunduğunu belirtti. Suçun işleniş şekli ve yeri, şüphelinin kasta dayalı kusurunu dikkate alan hakimlik, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre de tutuklama kararı verilirken toplumsal hassasiyetlerin göz önüne alınması gerektiğini kaydeden hakimlik, işin öneminin şüphelinin tutuklanmasını gerektirecek ağırlıkta bir olay olduğu, soruşturma konusu suçların mağdurun 15 yaşındaki bir çocuk olmasının da tutuklamayı gerekli kıldığı kanaatine varıldığını ifade etti. Mahkeme A.A.K.K. 'nın "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



DHA